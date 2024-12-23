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Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду

1:39
Садоводство

Некоторые растения, хоть и кажутся привлекательными, могут превратить ваш сад в поле битвы. Эти декоративные деревья обладают агрессивным характером: они вытесняют местные культуры, истощают почву, разрушают строения и быстро распространяются. Если вы хотите сохранить здоровье вашего сада, избегайте посадки следующих видов.

плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License
плодовые деревья

Груша Каллери

Очаровательное дерево с белыми цветами часто встречается в общественных садах, но на частных участках оно становится проблемой. Груша Каллери размножается с невероятной скоростью благодаря птицам, которые разносят её многочисленные семена. В результате она захватывает территорию, вытесняя местные растения и отнимая у них ресурсы.

Айлант высочайший

Это дерево растёт так быстро, что вскоре достигает 60 метров в высоту. Его корни проникают глубоко в почву, разрушая инфраструктуру, а огромное количество семян способствует его неконтролируемому распространению. Но самым серьёзным недостатком айланта является выделение в почву токсинов, которые подавляют рост других растений.

Лох зонтичный

Яркие плоды и декоративный вид делают это дерево привлекательным выбором для сада. Однако, посадив лох зонтичный, вы рискуете получить монокультурный участок: он быстро захватывает территорию, вытесняя другие растения. Его семена распространяют птицы, а почва истощается, так как все питательные вещества забирает дерево.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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