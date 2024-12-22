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Овощи со змеиными названиями: символ удачи для вашего сада

1:32
Садоводство

Грядущий 2025 год, который пройдёт под символом Зелёной Деревянной Змеи, вдохновляет огородников на особенные эксперименты. Почему бы не добавить удачи вашему урожаю, выбрав овощи с "змеиными" названиями? Эти сорта удивляют не только своей символичностью, но и качеством плодов.

Перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец

Огурцы "Китайские змеи"

Если вы ищете сочные, изогнутые огурцы длиной до 60 см, то этот сорт — идеальный выбор. "Китайские змеи" славятся своим длительным и обильным плодоношением. Кроме того, это раннеспелый сорт: всего через несколько недель после посадки вы сможете радоваться свежим и ароматным огурчикам для салатов.

Перец "Змейка"

Среднеранний сладкий перец "Змейка" впечатляет не только вкусом, но и необычным внешним видом. Его плоды напоминают маленьких змеек и могут быть красными или жёлтыми. Эти перцы универсальны: они хороши как в свежем виде, так и в консервации. А длительный период плодоношения позволяет наслаждаться этим "змеиным" деликатесом практически весь сезон.

Томат "Гремучая змея"

Среднеранний низкорослый сорт, который идеально подходит не только для грядок и теплиц, но даже для подоконника. Желто-оранжевые помидоры с полосатой окраской выделяются своим нежным вкусом с ореховыми нотками. "Гремучая змея" станет украшением вашего огорода или кухни.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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