Овощи со змеиными названиями: символ удачи для вашего сада

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грядущий 2025 год, который пройдёт под символом Зелёной Деревянной Змеи, вдохновляет огородников на особенные эксперименты. Почему бы не добавить удачи вашему урожаю, выбрав овощи с "змеиными" названиями? Эти сорта удивляют не только своей символичностью, но и качеством плодов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Перец

Огурцы "Китайские змеи"

Если вы ищете сочные, изогнутые огурцы длиной до 60 см, то этот сорт — идеальный выбор. "Китайские змеи" славятся своим длительным и обильным плодоношением. Кроме того, это раннеспелый сорт: всего через несколько недель после посадки вы сможете радоваться свежим и ароматным огурчикам для салатов.

Перец "Змейка"

Среднеранний сладкий перец "Змейка" впечатляет не только вкусом, но и необычным внешним видом. Его плоды напоминают маленьких змеек и могут быть красными или жёлтыми. Эти перцы универсальны: они хороши как в свежем виде, так и в консервации. А длительный период плодоношения позволяет наслаждаться этим "змеиным" деликатесом практически весь сезон.

Томат "Гремучая змея"

Среднеранний низкорослый сорт, который идеально подходит не только для грядок и теплиц, но даже для подоконника. Желто-оранжевые помидоры с полосатой окраской выделяются своим нежным вкусом с ореховыми нотками. "Гремучая змея" станет украшением вашего огорода или кухни.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

