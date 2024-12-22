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Как выбрать огурцы для прохладного климата: проверенные советы

1:24
Садоводство

Несмотря на то что огородники постепенно сокращают площади для посадки картофеля, другие овощи, особенно огурцы, по-прежнему остаются фаворитами для самостоятельного выращивания. Эти растения, хоть и чувствительны к холоду, при правильном выборе сорта и уходе могут порадовать щедрым урожаем. Рассмотрим три проверенных сорта, которые заслуживают внимания.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

"Чемпион"

Этот сорт славится не только обильным урожаем, но и устойчивостью к холодам. При правильном уходе с одного квадратного метра грядки можно собрать до 30 килограммов огурцов. Это делает "Чемпиона" отличным выбором для регионов с прохладным климатом.

"Отелло"

Если вы ищете огурцы с нежным сладким вкусом, то "Отелло" станет идеальным вариантом. Этот сорт даёт плоды без горечи и пустот, а также отличается стабильным урожаем даже в холодные и дождливые сезоны. Кроме того, растение обладает высокой устойчивостью к заболеваниям.

"Форсаж"

Сорт "Форсаж" порадует длительным периодом плодоношения, который продолжается до октября. Огурцы можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. "Форсаж" не требует обильного освещения и устойчив к большинству болезней, что делает его универсальным выбором для огородников.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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