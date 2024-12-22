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Эти методы помогут победить проволочника на грядках

2:31
Садоводство

Проволочник — это личинки жуков-щелкунов, которые причиняют огромный ущерб посадкам картофеля, моркови и свёклы. Этот вредитель не только повреждает клубни, но и атакует рассаду, заставляя её увядать всего через несколько дней после высадки. Если вы столкнулись с этой проблемой, используйте проверенные методы борьбы, чтобы защитить свой урожай.

Проволочник
Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проволочник

1. Перекопка и удаление сорняков

С приходом весны перекопайте грядки и тщательно избавьтесь от сорняков, особенно от пырея — это излюбленное место обитания проволочника.

2. Правильное чередование культур

Сажайте картофель на тех участках, где ранее росли горох или фасоль. Эти растения не привлекают вредителей и помогают сократить их численность.

3. Сев-приманка

За 2 недели до посадки картофеля используйте зёрна овса, кукурузы, ячменя или пшеницы в качестве приманки. Разложите их по 5–6 штук в лунки через каждые 50–70 см. Когда всходы появятся, выкопайте их вместе с проволочниками и уничтожьте.

4. Приманки из овощей

Нарежьте картофель или свёклу на куски и закопайте их в землю на глубину 5–15 см. Отметьте места палочками. Через 3–4 дня извлеките приманки и уничтожьте вредителей.

5. Посев салата между рядами

Между рядами картофеля посейте салат. Проволочник питается его корнями, что помогает отвлечь вредителя от основного урожая.

6. Обработка марганцовкой

Перед посадкой картофеля полейте землю слабым раствором марганцовки (5 г на 10 л воды). Используйте по 0,5 л раствора на каждую лунку или под корень. Этот способ эффективен только на щелочных почвах.

7. Настои трав

Используйте настои чистотела, одуванчика, подбела или крапивы:

  • Чистотел: 100 г на 10 л воды.
  • Одуванчик: 200 г на 10 л воды.
  • Подбел: 200 г на 10 л воды.
  • Крапива: 500 г на 10 л воды.

Обрабатывайте почву 2–3 раза с интервалом в 7 дней. Это поможет отпугнуть вредителей.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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