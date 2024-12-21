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Секрет урожая: как правильно вносить удобрения зимой

1:34
Садоводство

Грамотное использование удобрений — это не только залог обильного урожая, но и способ сэкономить время и силы. Опытные дачники утверждают, что внесение удобрений по снегу может оказаться более эффективным, чем традиционные весенние и осенние подходы. Но как работает этот метод и какие добавки можно использовать?

Зима
Фото: Freepik by wirestock
Зима

В чём секрет метода

Тайна проста: по мере таяния снега питательные вещества из удобрений проникают в почву вместе с талой водой. Это позволяет подготовить грунт к сезону заранее, не дожидаясь, пока снег сойдёт и почва прогреется. Главное — правильно выбрать добавки и учесть особенности участка.

Какие удобрения подходят

  • Перепревший навоз
    Внесённый по снегу, он будет постепенно растворяться, насыщая почву азотом и другими полезными элементами.
  • Древесная зола
    Этот универсальный продукт поможет улучшить структуру грунта и обогатить его калием.
  • Костная мука
    Медленно растворяющееся удобрение, которое подходит для подкормки практически всех культур.

Недостатки метода

Основная проблема — риск вымывания питательных веществ талыми водами, особенно на участках с уклоном. Чтобы избежать потерь, важно заранее продумать меры:

  • Сделайте на грядках поливочные канавки, которые помогут воде быстрее впитаться.
  • Используйте удерживающие устройства, чтобы избежать выветривания лёгких удобрений, таких как зола и костная мука.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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