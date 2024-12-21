Секрет урожая: как правильно вносить удобрения зимой

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грамотное использование удобрений — это не только залог обильного урожая, но и способ сэкономить время и силы. Опытные дачники утверждают, что внесение удобрений по снегу может оказаться более эффективным, чем традиционные весенние и осенние подходы. Но как работает этот метод и какие добавки можно использовать?

Фото: Freepik by wirestock Зима

В чём секрет метода

Тайна проста: по мере таяния снега питательные вещества из удобрений проникают в почву вместе с талой водой. Это позволяет подготовить грунт к сезону заранее, не дожидаясь, пока снег сойдёт и почва прогреется. Главное — правильно выбрать добавки и учесть особенности участка.

Какие удобрения подходят

Перепревший навоз

Внесённый по снегу, он будет постепенно растворяться, насыщая почву азотом и другими полезными элементами.

Внесённый по снегу, он будет постепенно растворяться, насыщая почву азотом и другими полезными элементами. Древесная зола

Этот универсальный продукт поможет улучшить структуру грунта и обогатить его калием.

Этот универсальный продукт поможет улучшить структуру грунта и обогатить его калием. Костная мука

Медленно растворяющееся удобрение, которое подходит для подкормки практически всех культур.

Недостатки метода

Основная проблема — риск вымывания питательных веществ талыми водами, особенно на участках с уклоном. Чтобы избежать потерь, важно заранее продумать меры:

Сделайте на грядках поливочные канавки, которые помогут воде быстрее впитаться.

Используйте удерживающие устройства, чтобы избежать выветривания лёгких удобрений, таких как зола и костная мука.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

