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Какие соседи нужны розам для защиты и красоты

1:26
Садоводство

Роза — настоящая королева сада, но её красота требует внимания. Это растение любит свет, но не переносит палящее солнце, предпочитает определённые виды грунта и требует регулярной подкормки в конце весны и летом. Однако даже при соблюдении всех правил выращивания, выбор неправильных "соседей" может стать фатальной ошибкой. Посадка тюльпанов или ландышей рядом с розами может навредить, поэтому подходить к этому вопросу нужно с умом.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

Лаванда: защита и изящество

Лаванда — идеальный партнёр для роз. Она отпугивает таких вредителей, как тля и муравьи, и придаёт клумбе элегантный вид. Внешнее сочетание этих растений создаёт потрясающую садовую композицию, которая радует глаз и защищает розы.

Тимьян: зелёный ковёр для роз

Тимьян не только украшает участок своим зелёным "ковром" и милыми цветами, но и помогает отпугивать вредителей. Это неприхотливое растение создаёт красивый фон для роз, придавая клумбе завершённый вид.

Календула: помощник в борьбе с вредителями

Календула (ноготки) приносит двойную пользу. С одной стороны, она привлекает божьих коровок — естественных врагов вредителей роз. С другой стороны, её яркие цветы украшают участок и подчёркивают изящество роз.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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