Топ растений, которые притягивают тлю как магнит

Многочисленные садовые проблемы часто начинаются с тли. Но задумывались ли вы, что выбор растений может играть ключевую роль в её появлении? Некоторые культуры буквально притягивают этих вредителей. Разберём, какие растения лучше избегать или с чем нужно быть осторожным, чтобы минимизировать риски.

Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тля

Растения, которые любят тлю

Тля охотно селится на многих ягодных, плодовых и огородных культурах, таких как крыжовник, смородина, яблоня, капуста и перец. Без этих растений обойтись сложно, но важно знать: они являются излюбленными "жертвами" вредителей.

Есть и другие растения, которые лучше не выращивать рядом с огородными культурами.

Например:

Бузина чёрная

Фуксия

Акация

Черемуха

Калина

Эти растения не только привлекают тлю, но и становятся убежищем для других вредителей. Например, калина часто привлекает калинового листоеда, запятовидную щитовку и чехликовую моль. Черемуха становится домом для боярышницы и цветоеда. Если эти растения не являются обязательными для вашего сада, разумнее отказаться от их посадки.

Муравьи и тля: незримый союз

Тля не приходит на участок одна. Муравьи активно способствуют её распространению, буквально "перевозя" вредителей с одного растения на другое. Поэтому в борьбе с тлёй важно также уделить внимание муравьям. Используйте специальные ловушки, муравьиные приманки и проверенные народные средства.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

