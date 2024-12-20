Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сохраните кожу гладкой и красивой! Добавьте этот фрукт в свой рацион
Четыре главные ошибки при запуске автомобиля зимой: как избежать поломок
Чем занять домашнюю кошку, чтобы она не скучала
С Фургала потребовали взыскать миллиарды рублей
Как вести себя с котом, чтобы он стал добрее? Следуйте этим простым правилам
Как солнечные пятна влияют на магнитное поле Земли
Возвращение 90-х: модные образы с леггинсами со штрипками
Как новая система виз упростит поездки между Россией и Белоруссией
Когда сажать раннюю капусту: советы для высокой урожайности

Топ растений, которые притягивают тлю как магнит

Садоводство

Многочисленные садовые проблемы часто начинаются с тли. Но задумывались ли вы, что выбор растений может играть ключевую роль в её появлении? Некоторые культуры буквально притягивают этих вредителей. Разберём, какие растения лучше избегать или с чем нужно быть осторожным, чтобы минимизировать риски.

Тля
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тля

Растения, которые любят тлю

Тля охотно селится на многих ягодных, плодовых и огородных культурах, таких как крыжовник, смородина, яблоня, капуста и перец. Без этих растений обойтись сложно, но важно знать: они являются излюбленными "жертвами" вредителей.

Есть и другие растения, которые лучше не выращивать рядом с огородными культурами.

Например:

  • Бузина чёрная
  • Фуксия
  • Акация
  • Черемуха
  • Калина

Эти растения не только привлекают тлю, но и становятся убежищем для других вредителей. Например, калина часто привлекает калинового листоеда, запятовидную щитовку и чехликовую моль. Черемуха становится домом для боярышницы и цветоеда. Если эти растения не являются обязательными для вашего сада, разумнее отказаться от их посадки.

Муравьи и тля: незримый союз

Тля не приходит на участок одна. Муравьи активно способствуют её распространению, буквально "перевозя" вредителей с одного растения на другое. Поэтому в борьбе с тлёй важно также уделить внимание муравьям. Используйте специальные ловушки, муравьиные приманки и проверенные народные средства.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут
Еда и рецепты
Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут Аудио 
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Еда и рецепты
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Последние материалы
Как новая система виз упростит поездки между Россией и Белоруссией
Когда сажать раннюю капусту: советы для высокой урожайности
Ольга Бузова рассказала о неудачных попытках устроить личную жизнь в этом году
Роскосмос теперь может занимать деньги у населения
В России создали материал, который не боится радиации
Мания величия: Добровинский жёстко ответил на обвинения Алсу в заказных статьях
Влияние расширителей для носа на здоровье
Почему теплица – лучший выбор для вашего урожая баклажанов
Доля платежей в рублях за экспорт в Европу достигла рекордного значения
Названы продукты для создания крепких и здоровых ногтей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.