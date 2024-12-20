Топ растений, которые притягивают тлю как магнит

Многочисленные садовые проблемы часто начинаются с тли. Но задумывались ли вы, что выбор растений может играть ключевую роль в её появлении? Некоторые культуры буквально притягивают этих вредителей. Разберём, какие растения лучше избегать или с чем нужно быть осторожным, чтобы минимизировать риски.
Растения, которые любят тлю
Тля охотно селится на многих ягодных, плодовых и огородных культурах, таких как крыжовник, смородина, яблоня, капуста и перец. Без этих растений обойтись сложно, но важно знать: они являются излюбленными "жертвами" вредителей.
Есть и другие растения, которые лучше не выращивать рядом с огородными культурами.
Например:
Эти растения не только привлекают тлю, но и становятся убежищем для других вредителей. Например, калина часто привлекает калинового листоеда, запятовидную щитовку и чехликовую моль. Черемуха становится домом для боярышницы и цветоеда. Если эти растения не являются обязательными для вашего сада, разумнее отказаться от их посадки.
Муравьи и тля: незримый союз
Тля не приходит на участок одна. Муравьи активно способствуют её распространению, буквально "перевозя" вредителей с одного растения на другое. Поэтому в борьбе с тлёй важно также уделить внимание муравьям. Используйте специальные ловушки, муравьиные приманки и проверенные народные средства.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).
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