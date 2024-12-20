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Пять сортов капусты, которые удивят вкусом и размером

2:06
Садоводство

До начала нового дачного сезона ещё есть время, но умные огородники знают: зима — лучшее время для планирования. Если вы хотите собрать богатый урожай в следующем году, самое время выбрать сорта белокочанной капусты, которые подойдут именно вам.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Сорт "Июньская"

Этот сорт универсален и прекрасно растёт почти в любом регионе. Его кочаны радуют плотной структурой и редко трескаются. К тому же "Июньская" позволяет собрать урожай раньше других сортов, что делает её незаменимой для тех, кто хочет ранние свежие овощи на столе.

Сорт "Заря МС"

Для тех, кто ценит ранний урожай, "Заря МС" станет отличным выбором. Средние кочаны весом от 1,5 до 2,2 кг позволяют собрать около 5 кг с одного квадратного метра. Этот сорт порадует любителей капусты своим качеством и сроками созревания.

Сорт "Золотой гектар"

Если важны крупные кочаны, обратите внимание на этот сорт. Вес одного кочана может достигать 3,3 кг, при этом они практически не трескаются. "Золотой гектар" отличается хорошей лёжкостью, что делает его удобным для хранения и использования в течение долгого времени.

Сорт "Мегатон F1"

Это среднеспелый гибридный сорт с плотными кочанами, которые выделяются своим нежным и приятным вкусом. "Мегатон F1" отлично подходит как для употребления в свежем виде, так и для кулинарных заготовок.

Сорт "Слава 1305"

Этот сорт не зря носит своё название. Кочаны "Славы 1305" достигают внушительных размеров, весом до 4 кг. Созревают они за 100-110 дней, а их вкус по достоинству оценивают гурманы. Это отличный выбор для тех, кто хочет получить обильный и вкусный урожай в короткие сроки.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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