Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запечённые или жареные чипсы: разбираем мифы и факты
Лайфхак, который вернёт столовым приборам сияние без химии
Российского защитника Юты Сергачева признали третьей звездой дня в НХЛ
Что делать, если кошке не хватает молока, чтобы накормить котят? Советы, как исправить ситуацию
Рассада в январе: не упустите эти сроки для раннего урожая
Банан — это лучший натуральный энергетик
Мать пропавшего в Сирии журналиста попросила помощи Путина
Секреты ухода за увядающей кожей, которые стоит знать
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Почему хвойники нуждаются в защите зимой? Пошаговый план подготовки

Садоводство

Многие начинающие садоводы ошибочно полагают, что хвойные растения не требуют подготовки к зиме. Однако на современных приусадебных участках всё чаще встречаются хвойники, чувствительные к изменениям погоды, особенно в холодное время года. Чтобы защитить их и обеспечить здоровый рост весной, важно начать подготовку заранее.

Хвойное растение
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хвойное растение

Когда начинать подготовку

Специалисты рекомендуют приступать к подготовке хвойников к зиме уже в августе. С этого времени прекращают вносить подкормки, чтобы растения начали готовиться к зимнему периоду.

Подзимний полив

Одной из главных процедур является подзимний полив. Его проводят, ориентируясь на лиственные деревья: как только они начнут сбрасывать листву, можно начинать. Полив следует завершить до промерзания почвы.

Особенно важен подзимний полив в сухую осень. Его проводят в два этапа, чтобы вода лучше впиталась. Поливать нужно равномерно, учитывая радиус кроны хвойника.

Мульчирование

Чтобы сохранить влагу, приствольный круг хвойников покрывают мульчей: корой, лапником или другим материалом. Весной мульчирующий слой следует убрать, чтобы почва быстрее прогрелась.

Укрепление крон

Ветви хвойников стоит обвязать веревкой или сеткой, чтобы они не ломались под тяжестью снега. При этом важно не затягивать слишком сильно, чтобы растения не "выпрели". Высокие молодые деревья дополнительно укрепляют растяжками для защиты от ветра и снегопадов.

Правильная подготовка хвойников к зиме поможет сохранить их здоровье и декоративность, защитив от морозов и неблагоприятных погодных условий.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений. К хвойным относятся высшие сосудистые семенные растения, чьи семена развиваются в шишках.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ледокол застрянет во льдах Арктики: уникальное климатическое исследование
Наука и техника
Ледокол застрянет во льдах Арктики: уникальное климатическое исследование
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой Аудио 
Секрет правильной яичницы: что никогда нельзя добавлять на сковородку
Еда и рецепты
Секрет правильной яичницы: что никогда нельзя добавлять на сковородку Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер Самолёт Ан-2. Легендарный кукурузник малой авиации СССР Дмитрий Плотников Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Секреты ухода за увядающей кожей, которые стоит знать
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Западные страны стремятся использовать замороженные российские активы до переезда Трампа в Белый дом
Декабрьские акции: где найти автомобиль почти вдвое дешевле
Российскую модель и телеведущую насмерть сбила машина в Париже
Рябина: 3 удивительных факта, которые пригодятся не только дачникам
Как звезда может быть старше Вселенной: новая теория меняет представления
3 предмета, которые портят ваш интерьер после ремонта
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: важный свидетель обвинения полностью опроверг свои показания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.