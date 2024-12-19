Почему хвойники нуждаются в защите зимой? Пошаговый план подготовки

Многие начинающие садоводы ошибочно полагают, что хвойные растения не требуют подготовки к зиме. Однако на современных приусадебных участках всё чаще встречаются хвойники, чувствительные к изменениям погоды, особенно в холодное время года. Чтобы защитить их и обеспечить здоровый рост весной, важно начать подготовку заранее.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хвойное растение

Когда начинать подготовку

Специалисты рекомендуют приступать к подготовке хвойников к зиме уже в августе. С этого времени прекращают вносить подкормки, чтобы растения начали готовиться к зимнему периоду.

Подзимний полив

Одной из главных процедур является подзимний полив. Его проводят, ориентируясь на лиственные деревья: как только они начнут сбрасывать листву, можно начинать. Полив следует завершить до промерзания почвы.

Особенно важен подзимний полив в сухую осень. Его проводят в два этапа, чтобы вода лучше впиталась. Поливать нужно равномерно, учитывая радиус кроны хвойника.

Мульчирование

Чтобы сохранить влагу, приствольный круг хвойников покрывают мульчей: корой, лапником или другим материалом. Весной мульчирующий слой следует убрать, чтобы почва быстрее прогрелась.

Укрепление крон

Ветви хвойников стоит обвязать веревкой или сеткой, чтобы они не ломались под тяжестью снега. При этом важно не затягивать слишком сильно, чтобы растения не "выпрели". Высокие молодые деревья дополнительно укрепляют растяжками для защиты от ветра и снегопадов.

Правильная подготовка хвойников к зиме поможет сохранить их здоровье и декоративность, защитив от морозов и неблагоприятных погодных условий.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений. К хвойным относятся высшие сосудистые семенные растения, чьи семена развиваются в шишках.

