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Облепиха — не только ягоды! Вот как использовать её листья

1:27
Садоводство

Облепиха на участке чаще всего выращивается ради обильного урожая полезных ягод, которые используются для варенья, настоек и других заготовок. Однако немногие знают, что листья облепихи также обладают ценными свойствами и могут применяться в различных целях.

Облепиха
Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Облепиха

При простуде

Чай из листьев облепихи — эффективное средство при простудных заболеваниях. Для приготовления напитка можно смешать в равных пропорциях листья облепихи, цветки ромашки и зверобоя. Такой чай помогает укрепить иммунитет и быстрее справиться с болезнью.

Для здоровья суставов

Настой из листьев облепихи может помочь при болях в суставах. Рецепт прост: залейте 1 столовую ложку измельченных листьев стаканом воды, прокипятите 10 минут, затем остудите и процедите. Рекомендуемая дозировка — по 0,5 стакана дважды в день.

Для кожи

Если вы страдаете от кожных заболеваний, попробуйте принимать ванны с настоем из веток и листьев облепихи. Такие ванны могут улучшить состояние кожи, снимая воспаление и раздражение.

Облепиховая листва — это не только декоративный элемент, но и природный лекарь. Однако перед использованием любых средств из облепихи важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных противопоказаний.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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