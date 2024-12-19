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Гниющее дерево может разрушить ваш сад: как предотвратить беду

1:41
Садоводство

Гнилые деревья представляют серьезную опасность для участка, так как со временем они становятся аварийными. Чтобы избежать повреждений строений и защитить другие растения, важно вовремя обнаружить и устранить проблему.

Трещина на дереве
Фото: flickr.com by John Tann from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трещина на дереве

Как выявить гнилое дерево

После листопада следует внимательно осмотреть деревья на участке. Гниение может быть вызвано неграмотной посадкой, фитопатогенами, вредителями, старостью дерева или близостью грунтовых вод.

Что делать с гниющим деревом

Если дерево вам особенно дорого, нужно определить точную причину гниения. По мнению опытных садоводов, лечение эффективно только в случае молодой древесины, поврежденной из-за близости грунтовых вод.

Пересадка. Молодое дерево пересаживают в более подходящее место с учетом его требований к почве и уровню влажности.

Зачистка повреждений. Гниющие участки аккуратно удаляют, после чего обрабатывают ранозаживляющим препаратом.

Дополнительная обработка. Поврежденные места дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса перед нанесением защитного средства.

Когда дерево необходимо удалить

Если дерево старое, сильно повреждено или поражено фитопатогенами, его рекомендуется удалить с участка, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. После удаления важно следить за состоянием остальных растений и выбирать более подходящие места для посадки молодых деревьев в будущем.

Принятие своевременных мер позволит сохранить здоровье сада и предотвратить проблемы с аварийными деревьями.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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