Опасные растения для вашего участка: что не стоит сажать

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы планируете украсить территорию возле дома растениями, важно учитывать не только их декоративные качества, но и потенциальные риски. Некоторые деревья и кустарники могут нанести вред дому или оказаться неподходящими по другим причинам. Рассмотрим, какие растения лучше не сажать рядом с жилым строением.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Можжевельник

Растения с мощной корневой системой

Деревья с сильными корнями, такие как дуб, ива или тополь, способны разрушать фундамент дома и повреждать коммуникации. Их корневая система распространяется глубоко и широко, создавая угрозу для окружающих конструкций.

Растения с широко распространяющимися корнями

Некоторые кустарники и деревья, такие как можжевельник, фикус, бамбук или кипарис, имеют корни, которые могут распространяться на значительные расстояния. Это может повредить дорожки, подземные коммуникации или другие элементы ландшафта.

Растения с хрупкими ветвями

Деревья с крупными, но ломкими ветвями, например ива, береза или осина, представляют опасность для дома. Ветви могут сломаться во время сильного ветра или дождя, что увеличивает риск повреждения крыши или стен.

Растения-аллергены

Если кто-то из жильцов страдает аллергией, следует избегать посадки деревьев, которые могут вызывать реакцию. К таким растениям относятся береза, кипарис, клен и дуб.

Выбор подходящих деревьев и кустарников для участка — важный шаг в благоустройстве территории. Соблюдая эти рекомендации, можно избежать нежелательных последствий и создать красивую, безопасную зону вокруг дома.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

