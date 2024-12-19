Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Часто владельцы участков заботятся о благоустройстве только своей территории, забывая о пространстве за забором. Такое упущение может портить общий вид: ухоженный сад соседствует с зарослями бурьяна. Чтобы этого избежать и улучшить внешний вид территории за пределами участка, можно высадить декоративные кустарники, которые не только украсят пространство, но и избавят вас от пересудов соседей.

Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спирея

Сирень

Сирень — классический выбор для оформления участка за забором. Она требует времени, чтобы раскрыть свою красоту, но уже ранней весной радует цветением и наполняет воздух приятным ароматом. Разнообразие сортов позволяет выбрать кустарники с белыми, фиолетовыми, сиреневыми или даже двухцветными соцветиями. Особенно эффектно выглядит сочетание кустов с разными оттенками цветов.

Чубушник

Чубушник завораживает своим ярко выраженным ароматом. Его цветение приходится на весну, но декоративность сохраняется в течение всего сезона. Помимо обычных сортов, существуют махровые разновидности с легким, но приятным запахом, которые добавят разнообразия в оформление.

Спирея

Спирея — недорогой и красивый кустарник, который украсит участок за забором. Сорта, такие как спирея Вангутта и трехлопастная, цветут в мае, покрываясь белыми цветками. Если хочется добавить цветущих акцентов летом, подойдут спирея Дугласа или иволистная.

Другие варианты

Для оформления пространства подойдут также дерен белый, хеномелес, гортензия, ель обыкновенная или уксусное дерево (сумах). Эти растения не только украсят участок, но и потребуют минимального ухода.

Выбор правильных саженцев позволит превратить пространство за забором в аккуратную и привлекательную зону, дополняющую общий вид вашего участка.

Уточнения

Куста́рник - жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

