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Эти кустарники украсят ваш участок и удивят урожаем

1:30
Садоводство

Дачники всегда стремятся выбирать растения, которые не только украсят участок, но и порадуют урожаем без необходимости сложного ухода. Среди таких кустарников есть несколько отличных вариантов, которые подойдут даже самым занятым садоводам.

Калина
Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Калина

Крыжовник

Крыжовник — это настоящая находка для сада. Его ягоды богаты витаминами и полезными веществами, что делает их отличной добавкой к рациону. При этом кустарник не требует особого ухода. Современные сорта крыжовника имеют меньшую колючесть, что значительно облегчает сбор урожая.

Калина

Калина — идеальное растение для тех, кто хочет добавить декоративности в свой сад. Этот кустарник выглядит эффектно на всех этапах роста, от первых листьев до ягод. При этом он практически не нуждается в уходе, сохраняя красоту и привлекательность без лишних усилий.

Черноплодная рябина

Черноплодная рябина привносит в сад не только уникальную эстетику, но и оригинальные вкусовые возможности. Ее ягоды не так часто используются в кулинарии, поэтому блюда с ними смогут удивить ваших гостей. Варенье, компоты и десерты с черноплодной рябиной станут настоящей изюминкой вашего стола.

Эти кустарники — отличный выбор для тех, кто хочет создать красивый и плодоносный сад без значительных затрат времени и сил.

Уточнения

Куста́рник - жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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