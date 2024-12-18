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Хотите сладкий и крупный крыжовник? Удобрения, которые работают

1:36
Садоводство

Урожай крыжовника напрямую зависит от правильного подхода к удобрению кустарника. С использованием проверенных методов можно добиться обилия сладких и крупных ягод. Рассмотрим основные этапы подкормки крыжовника.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Брагин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Первое удобрение: карбамид и нитрофоска

Самая первая подкормка проводится ранней весной. Для приготовления раствора смешивают 1 столовую ложку карбамида и 2 ложки нитрофоски на ведро воды. На каждый куст потребуется около 20 литров готового раствора.

Период цветения

В начале цветения растение особенно нуждается в калии. Для этого в ведре воды растворяют 1 ложку сульфата калия. На один куст необходимо использовать 30 литров раствора.

Формирование завязей

На этапе появления завязей важно поддержать растение питательными веществами. Для этого смешивают 2 ложки гумата калия с 1 ложкой нитрофоски в ведре воды. Расход на один куст составляет 30 литров.

После сбора урожая

Завершив сбор урожая, стоит позаботиться о растении, чтобы оно набрало силы для следующего сезона. Под каждый куст равномерно рассыпают 2 ложки двойного суперфосфата и 4 ложки сульфата калия, а затем проводят обильный полив.

Следуя этим рекомендациям, можно обеспечить крыжовнику оптимальные условия для роста и плодоношения, что приведет к стабильным и обильным урожаям.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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