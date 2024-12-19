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Как заставить герань зацвести: неожиданный трюк с иголкой

1:10
Садоводство

Герань — это одно из самых популярных комнатных растений. Она радует глаз яркими и красивыми цветами, особенно в период цветения. Но что делать, если ваша герань не спешит радовать обилием цветов?

Герань
Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Герань

Секрет стимуляции цветения

Опытные цветоводы знают несколько хитростей, и одна из них — "укол", который поможет герани начать цвести. Как это сделать? Процесс довольно прост, но требует аккуратности.

Для начала возьмите чистую иголку и аккуратно проткните стебель герани несколько раз. Перед процедурой желательно продезинфицировать иглу, чтобы избежать инфекции.

Как это работает

Хотя такая процедура может вызвать у растения стресс, она не повредит ему. Герань воспринимает "укол" как сигнал о том, что ей грозит опасность. В результате цветок начинает стремиться к размножению, и в течение недели-двух вы сможете увидеть новые цветоносы.

Если герань долго не цветет, не отчаивайтесь. Попробуйте этот простой метод, и, возможно, вскоре ваш дом наполнится яркими цветами.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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