Герань — это одно из самых популярных комнатных растений. Она радует глаз яркими и красивыми цветами, особенно в период цветения. Но что делать, если ваша герань не спешит радовать обилием цветов?
Опытные цветоводы знают несколько хитростей, и одна из них — "укол", который поможет герани начать цвести. Как это сделать? Процесс довольно прост, но требует аккуратности.
Для начала возьмите чистую иголку и аккуратно проткните стебель герани несколько раз. Перед процедурой желательно продезинфицировать иглу, чтобы избежать инфекции.
Хотя такая процедура может вызвать у растения стресс, она не повредит ему. Герань воспринимает "укол" как сигнал о том, что ей грозит опасность. В результате цветок начинает стремиться к размножению, и в течение недели-двух вы сможете увидеть новые цветоносы.
Если герань долго не цветет, не отчаивайтесь. Попробуйте этот простой метод, и, возможно, вскоре ваш дом наполнится яркими цветами.
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.