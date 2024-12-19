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Как вырастить крупный лук, разрезая луковицы: секреты бабушек

1:45
Садоводство

Достать лук-севок порой бывает непросто, но у наших бабушек был проверенный метод, позволяющий обойти эту проблему. Они разрезали крупные луковицы на части и сажали их в землю. Этот способ оказался удивительно эффективным: вырастали большие, сочные и вкусные луковицы, которые радовали своим качеством.

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

Подготовка луковиц

Для успешной посадки необходимо выбирать самые крупные и крепкие луковицы. Обращайте внимание на их внешний вид: они должны иметь гладкую шелуху, не быть гнилыми или поврежденными. Луковицы разрезаются на 2 или 4 части, в зависимости от их размера. Перед посадкой рекомендуется замочить их в растворе марганцовки или любом другом обеззараживающем средстве.

Подготовка грядки

Грядку стоит удобрить золой или древесным углем. Затем высаживайте лук так же, как и обычный лук-севок. Один из ключевых моментов — на каждой части луковицы должны остаться корешки и точки роста. Это значительно увеличит шансы на успешное укоренение.

Уход за растением

Интересно, что при таком методе посадки не требуется использование химических удобрений. Это делает выращивание более натуральным и безопасным. И что удивительно: луковицы, полученные из разрезанных частей, вырастают значительно крупнее, чем их целые аналоги.

Собранный урожай будет прекрасно храниться, и радовать вас своим вкусом на протяжении долгого времени. Этот старинный способ позволяет не только сэкономить на семенах, но и получить отличный результат.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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