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Простые в уходе растения, которые украсят ваш интерьер

2:00
Садоводство

Многие любители комнатных растений сталкиваются с проблемой, когда их зеленые питомцы не приживаются на подоконниках. Однако существуют виды, которые стойко переносят даже самые неблагоприятные условия. Рассмотрим растения, которые отлично подходят для тех, кто хочет украсить свой дом, не затрачивая много времени на уход.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Герань

Герань известна своими яркими цветами и неприхотливостью. Это растение легко переносит холод и сухой воздух. Оно не требует частого опрыскивания, но нуждается в регулярном поливе, особенно в сухие периоды.

Фикус каучуконосный

Фикус — универсальное растение, которое прекрасно чувствует себя как в тени, так и на ярком солнце. Несмотря на то что он теплолюбив, фикус может легко перенести прохладные температуры. Поливать его достаточно всего раз в неделю, что делает его идеальным выбором для занятых людей.

Толстянка

Известная как денежное дерево, толстянка отличается простотой в уходе. Полив ей нужен лишь раз в неделю летом и всего один раз зимой. Это растение предпочитает тень, поскольку прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях.

Гастерия

Гастерия — идеальное решение для тех, кто не может обеспечить постоянный уход за растениями. Это теневыносливое растение не боится сухого воздуха и легкого похолодания. Полив следует проводить только тогда, когда земля в горшке полностью высохла. Гастерия ценит свежий воздух, но избегает сквозняков.

Каланхоэ

Декоративно-лекарственное каланхоэ также не требует особого внимания. Оно может пережить длительные периоды без полива и отлично подходит для тех, кто может забыть о своих растениях.

Эти неприхотливые комнатные растения подарят уют и зелень вашему дому, не требуя много усилий для ухода.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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