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Простые идеи для применения ореховой скорлупы в саду

1:18
Садоводство

Скорлупа грецких орехов чаще всего оказывается в мусоре, хотя она может стать ценным помощником на дачном участке. Этот натуральный материал выполняет сразу несколько функций и помогает в уходе за растениями.

Грецкие орехи
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкие орехи

Скорлупа идеально подходит для создания дренажного слоя. Её можно укладывать на дно цветочных горшков или использовать при подготовке грядок, чтобы улучшить отток воды. Кроме того, она применяется в мульчировании: посыпка ореховой скорлупой помогает поддерживать влажность почвы и улучшает её качество.

Ещё один способ использования — получение золы. Скорлупу нужно сжечь, а оставшиеся несгоревшие остатки применять в качестве удобрения. Это особенно полезно для грецких орехов: зола улучшает состояние почвы под деревом, способствуя его плодоношению.

Важно помнить, что цельная скорлупа в качестве удобрения не подойдёт из-за долгого времени разложения. Чтобы материал стал полезным для растений, его необходимо предварительно подготовить.

Скорлупа грецких орехов — простой и экологичный способ ухода за садом, который помогает сократить отходы и сделать участок более плодородным.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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