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Какие растения идеально растут в тени виноградника

1:21
Садоводство

Подбор растений для соседства с виноградом может стать важной задачей для любого дачника. Даже под густой лозой можно разместить культуры, которые хорошо переносят тень. При этом затенение, как правило, бывает только с одной стороны.

Гроздь винограда
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Гроздь винограда

Наиболее популярным вариантом считается клубника. Она отлично чувствует себя рядом с виноградом, создавая взаимовыгодное соседство.

Однако стоит учитывать, что в начале лета виноградники нередко обрабатываются химическими средствами, что может повлиять на качество ягод клубники.

Цветы становятся отличной альтернативой для посадки под виноградом. Среди них хорошо уживаются такие растения, как гиацинты, виолы и тысячелистник.

Астры не только украшают участок, но и подходят для создания букетов. Незабудки также демонстрируют хорошую совместимость с виноградной лозой.

Некоторые садоводы выбирают маки и анютины глазки, чтобы разнообразить посадки. Эти растения добавляют декоративности участку, сохраняя при этом благоприятное соседство с виноградом.

При планировании стоит учитывать особенности ухода за виноградом и соседними растениями, чтобы избежать негативного воздействия агрохимикатов.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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