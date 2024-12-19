Чтобы вырастить крупный чеснок, важно вырастить длинную надземную часть растения. Для этого нужны подходящие удобрения. Если вы хотите собрать большой урожай чеснока, помните, что эта культура любит азотосодержащие удобрения.
Еще одна подкормка для чеснока — раствор аммиачной селитры и сульфата магния. Можно посыпать чесночные грядки золой или доломитовой мукой. При посадке добавьте в почву песок и торф для дренажа и лучшего питания почвы.
Чтобы удобрить чеснок золой, можно посыпать продукт под каждым растением или в междурядьях с последующим рыхлением.
Другой способ — опудрить чеснок золой или полить растения зольным раствором на влажной почве. Кроме того, можно опрыскать растения из пульверизатора раствором, содержащим золу.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.