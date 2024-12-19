Чтобы вырастить чеснок размером с кулак, его нужно подкормить именно этими веществами

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно выращивать чеснок

Чтобы вырастить крупный чеснок, важно вырастить длинную надземную часть растения. Для этого нужны подходящие удобрения. Если вы хотите собрать большой урожай чеснока, помните, что эта культура любит азотосодержащие удобрения.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Еще одна подкормка для чеснока — раствор аммиачной селитры и сульфата магния. Можно посыпать чесночные грядки золой или доломитовой мукой. При посадке добавьте в почву песок и торф для дренажа и лучшего питания почвы.

Как правильно добавлять золу к чесноку

Чтобы удобрить чеснок золой, можно посыпать продукт под каждым растением или в междурядьях с последующим рыхлением.

Другой способ — опудрить чеснок золой или полить растения зольным раствором на влажной почве. Кроме того, можно опрыскать растения из пульверизатора раствором, содержащим золу.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



