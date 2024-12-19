Три способа использовать чайную заварку для огорода: старый трюк для плодородной земли

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимний период часто ассоциируется с чаепитиями, но опытные огородники знают, что даже использованная чайная заварка может принести пользу в саду. Спитый чай собирается, просушивается и сохраняется до наступления дачного сезона.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

Заварка служит ценным компонентом для компостной ямы, обогащая состав питательными веществами. Компост с добавлением чая используется для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородности.

Отдельное применение чая возможно в виде подкормки для растений. Например, плодовые деревья получают дополнительное питание, если в почву у их ствола закладывается смесь заварки с древесной золой.

Кроме того, при посадке овощей и цветов, таких как гладиолусы, помидоры и огурцы, чайную заварку можно вносить непосредственно в почву.

Повысить качество земли также помогает заварка, добавленная в больших объемах. Для обогащения одного квадратного метра потребуется около полкилограмма этого материала.

Важно учитывать, что для таких целей подходит только натуральный чай без химических добавок. Исключается использование сладкого чая, так как сахар может нанести вред почве.

Перед сушкой заварку необходимо тщательно промыть. Также допускается использование заварки из чайных пакетиков, предварительно извлеченной из упаковки.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

