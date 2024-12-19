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Спасите яблоню от мышей зимой: простые советы

1:35
Садоводство

Защита плодовых деревьев от мышей зимой требует своевременных профилактических мер. В холодное время года грызуны нередко повреждают кору деревьев, что открывает путь для бактерий и паразитов. Чтобы минимизировать риски, можно воспользоваться несколькими проверенными способами.

Яблоки
Фото: Self-photographed by Kmvar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоки

Одним из наиболее эффективных методов считается обмотка ствола укрывным материалом, таким как мешковина или спанбонд. Материал слегка заглубляют в грунт, обматывая ствол до самых корней, а весной снимают, как только наступает потепление.

Для создания механической преграды можно использовать забор из мелкоячеистой сетки, пластиковых бутылок или лапника. Такой забор должен быть заглублен в землю на 30 см, чтобы мыши не могли проникнуть к дереву.

Отпугивание грызунов запахами также зарекомендовало себя как гуманная и экологичная мера. Растения, такие как кинза, чернокорень и бархатцы, обладают эфирными маслами, которые не нравятся мышам. Их можно оставлять на зиму с корнями или использовать в виде пучков, привязанных к дереву. Кроме того, бутылки с нафталином, размещенные рядом, также помогут удержать грызунов на расстоянии.

Для дополнительной профилактики рекомендуется убирать опавшие листья, падалицу и компостные кучи, которые привлекают мышей. Побелка стволов и перекопка земли в приствольных кругах станут полезным дополнением к основным мерам.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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