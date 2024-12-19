Как вбитый гвоздь увеличит урожай сливы

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Известен метод увеличения плодоношения садовых деревьев, который включает вбивание металлического гвоздя в ствол. Этот способ, популярный в старину, применялся, когда дерево долго не давало плодов. В современных условиях он продолжает вызывать интерес, хотя остается спорным.

Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Слива

Считается, что дерево, подвергшееся подобному стрессу, реагирует активным плодоношением. Дополнительно предполагается, что вбитый гвоздь способствует восполнению недостатка железа, что может положительно сказаться на развитии растения.

Противники метода указывают на возможные риски: повреждение ствола может стать причиной заражения болезнями, а также привести к сокращению срока жизни дерева. Вместо гвоздя некоторые рекомендуют использовать арматуру, которую вбивают в землю рядом с растением. Это уменьшает риски, сохраняя шанс на повышение урожайности.

Не следует забывать, что проблема плохого урожая может быть вызвана отсутствием опылителей или недостаточным количеством привитых веток. Устранение этих факторов зачастую дает более предсказуемые и безопасные результаты.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

