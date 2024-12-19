Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие утверждают, что грецкий орех не стоит сажать возле дома. Причины часто объясняются суевериями, однако при внимательном разборе можно найти и рациональные доводы.

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грецкий орех

Грецкий орех — дерево внушительных размеров с мощной корневой системой. Посадка такого дерева слишком близко к строению может повлечь повреждение фундамента, так как корни требуют большого пространства для развития.

Минимальное расстояние между деревом и постройками должно составлять 8 метров. В противном случае не только строение может пострадать, но и сам орех, если корням будет недостаточно места.

Тень от кроны ореха также может создать дополнительные неудобства: например, на крыше дома может появиться мох. Кроме того, это дерево выделяет специфические вещества, которые могут негативно повлиять на рост других растений, растущих поблизости.

Что касается суеверий, грецкий орех на участке часто ассоциируется с несчастьями. По народным приметам, дом, окруженный орехами, якобы обречен на разлад в семье, а человек, сажавший орех или видевший его цветение, может заболеть. Однако подобные утверждения не подтверждаются научными фактами.

Таким образом, если желание посадить орех всё же есть, важно учитывать его размеры, корневую систему и влияние на окружающие растения, но не опираться на суеверия.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

