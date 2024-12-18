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Что посадить в 2025 году: лучшие сорта белокочанной капусты

3:37
Садоводство » Овощи

Белокочанная капуста — один из самых популярных овощей среди садоводов благодаря своей питательной ценности и универсальности в кулинарии. При планировании грядок на 2025 год важно выбрать подходящие сорта, которые будут хорошо расти в вашем климате и соответствовать вашим предпочтениям. В этой статье мы рассмотрим пять лучших сортов белокочанной капусты для посадки в 2025 году.

Капуста
Фото: Own work by Yosri
Капуста

Атлантик

Сорт "Атлантик" отличается крупными и плотными головками, которые могут достигать 5-6 кг. Этот сорт выдерживает неблагоприятные погодные условия и прекрасно хранится, что делает его идеальным для долгосрочного хранения. "Атлантик" отлично подходит для квашения и приготовления салатов.

Особенности:

  • Время созревания: 120-130 дней
  • Устойчивость к болезням: высокая
  • Способы использования: свежие салаты, квашение, жарка

Превосходная

"Превосходная" — это раннеспелый сорт, который готов к сбору уже через 90-100 дней после посадки. Головки у этого сорта небольшие, но очень вкусные и хрустящие. Он отлично подходит для употребления в свежем виде и приготовления различных блюд.

Особенности:

  • Время созревания: 90-100 дней
  • Размер головки: 1,5-2 кг
  • Способы использования: свежие салаты, гарниры

Московская поздняя

Этот сорт славится своей хорошей устойчивостью к холодам и возможностью долгого хранения. "Московская поздняя" созревает через 120-140 дней, образуя тяжелые и плотные головки. Она подходит для квашения и хранения в зимний период.

Особенности:

  • Время созревания: 120-140 дней
  • Размер головки: до 5 кг
  • Способы использования: квашение, зимнее хранение

Краса Лукьяновки

"Краса Лукьяновки" — это сорт, который отличается хорошей устойчивостью к болезням и высокими урожаями. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Головки становятся готовыми к сбору через 110-120 дней и идеально подходят для употребления в свежем виде.

Особенности:

  • Время созревания: 110-120 дней
  • Размер головки: 2-3 кг
  • Способы использования: свежие салаты, гарниры, квашение

Слава 1305

"Слава 1305" — универсальный сорт, подходящий как для летнего, так и для осеннего использования. Он созревает за 120 дней и образует крупные головки, которые отличаются отличным вкусом. Этот сорт подходит для свежего употребления, а также для квашения.

Особенности:

  • Время созревания: 120 дней
  • Размер головки: 2-4 кг
  • Способы использования: салаты, квашение, гарниры

Выбор правильного сорта белокочанной капусты — залог успешного урожая и наслаждения этим полезным овощем в течение всего года. При выборе сорта учитывайте свои предпочтения, условия вашего участка и климатические особенности региона. Сажая один из перечисленных сортов в 2025 году, вы сможете наслаждаться вкусной и полезной капустой на своем столе. Удачи вам в вашем садоводстве!

Уточнения

Белокочанная капуста — овощная культура, ценный и широко распространённый пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования. 

Отличные сорта белокочанной капусты
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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