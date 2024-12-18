Что посадить в 2025 году: лучшие сорта белокочанной капусты

3:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Белокочанная капуста — один из самых популярных овощей среди садоводов благодаря своей питательной ценности и универсальности в кулинарии. При планировании грядок на 2025 год важно выбрать подходящие сорта, которые будут хорошо расти в вашем климате и соответствовать вашим предпочтениям. В этой статье мы рассмотрим пять лучших сортов белокочанной капусты для посадки в 2025 году.

Фото: Own work by Yosri Капуста

Атлантик

Сорт "Атлантик" отличается крупными и плотными головками, которые могут достигать 5-6 кг. Этот сорт выдерживает неблагоприятные погодные условия и прекрасно хранится, что делает его идеальным для долгосрочного хранения. "Атлантик" отлично подходит для квашения и приготовления салатов.

Особенности:

Время созревания: 120-130 дней

Устойчивость к болезням: высокая

Способы использования: свежие салаты, квашение, жарка

Превосходная

"Превосходная" — это раннеспелый сорт, который готов к сбору уже через 90-100 дней после посадки. Головки у этого сорта небольшие, но очень вкусные и хрустящие. Он отлично подходит для употребления в свежем виде и приготовления различных блюд.

Особенности:

Время созревания: 90-100 дней

Размер головки: 1,5-2 кг

Способы использования: свежие салаты, гарниры

Московская поздняя

Этот сорт славится своей хорошей устойчивостью к холодам и возможностью долгого хранения. "Московская поздняя" созревает через 120-140 дней, образуя тяжелые и плотные головки. Она подходит для квашения и хранения в зимний период.

Особенности:

Время созревания: 120-140 дней

Размер головки: до 5 кг

Способы использования: квашение, зимнее хранение

Краса Лукьяновки

"Краса Лукьяновки" — это сорт, который отличается хорошей устойчивостью к болезням и высокими урожаями. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Головки становятся готовыми к сбору через 110-120 дней и идеально подходят для употребления в свежем виде.

Особенности:

Время созревания: 110-120 дней

Размер головки: 2-3 кг

Способы использования: свежие салаты, гарниры, квашение

Слава 1305

"Слава 1305" — универсальный сорт, подходящий как для летнего, так и для осеннего использования. Он созревает за 120 дней и образует крупные головки, которые отличаются отличным вкусом. Этот сорт подходит для свежего употребления, а также для квашения.

Особенности:

Время созревания: 120 дней

Размер головки: 2-4 кг

Способы использования: салаты, квашение, гарниры

Выбор правильного сорта белокочанной капусты — залог успешного урожая и наслаждения этим полезным овощем в течение всего года. При выборе сорта учитывайте свои предпочтения, условия вашего участка и климатические особенности региона. Сажая один из перечисленных сортов в 2025 году, вы сможете наслаждаться вкусной и полезной капустой на своем столе. Удачи вам в вашем садоводстве!

Уточнения

Белокочанная капуста — овощная культура, ценный и широко распространённый пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования.

