Как легко избавиться от мхов и лишайников на деревьях: 2 простых средства

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мхи и лишайники, обитающие на стволах и ветвях деревьев, могут выглядеть живописно, но чаще всего они сигнализируют о проблемах с состоянием древесины. Эти организмы не причиняют значительного вреда деревьям, однако их накопление может указывать на снижение здоровья растения, повышенную влажность или недостаток солнечного света. Если вы хотите избавиться от мхов и лишайников, есть несколько простых и эффективных средств. В этой статье мы рассмотрим два лучших варианта.

Фото: commons.wikimedia. org by Gunnar Ries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Дерево поражённое лишайниками

Средство 1: Удобрение с медью

Медь — это одно из наиболее действенных средств для борьбы с мхами и лишайниками. Она эффективно уничтожает эти организмы и одновременно способствует укреплению дерева. Вот как использовать удобрение с медью:

Шаги:

Приобретите медное удобрение: в специализированных магазинах можно найти удобрения, содержащие медь. Убедитесь, что продукт подходит для использования на деревьях. Подготовка раствора: разведите медное удобрение в воде согласно инструкции на упаковке. Обычно это 2-3 столовые ложки на 10 литров воды. Обработка дерева: с помощью распылителя или кисти нанесите раствор на пораженные участки дерева. Убедитесь, что вы тщательно обработали все мохи и лишайники. Частота применения: для лучшего результата рекомендуется повторять обработку каждые 2-3 недели, пока мхи и лишайники не исчезнут полностью.

Средство 2: Уксус

Уксус - это еще одно доступное и эффективное средство для борьбы с мхами и лишайниками. Благодаря своей кислотности он помогает уничтожать нежелательные организмы, не повреждая при этом само дерево.

Шаги:

Приготовление уксусного раствора: Смешайте уксус (обычно подходит столовый уксус с концентрацией 9-10%) с водой в пропорции 1:1. Обработка дерева: С помощью распылителя обильно нанесите уксусный раствор на участки, покрытые мхами и лишайниками. Обязательно обработайте все пораженные области. Повторные обработки: Рекомендуется проводить обработку несколько раз в неделю, пока не увидите желаемый результат.

Уничтожение мхов и лишайников на деревьях может быть выполнено с помощью доступных и эффективных средств: медного удобрения и уксуса. Следуя простым инструкциям, вы сможете вернуть своим деревьям здоровье и красоту. Однако не забывайте, что в некоторых случаях наличие мхов и лишайников может указывать на более серьезные проблемы с деревом. Если вы заметили ухудшение состояния своего растения, не лишним будет проконсультироваться с профессионалом. Удачи вам в уходе за вашими деревьями!

Уточнения

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта.

