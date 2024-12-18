Гортензия по вашему выбору: 2 ингредиента, которые меняют цвет

Опытные цветоводы знают, что оттенок гортензии напрямую зависит от состава почвы. Простые и доступные методы позволяют менять цвет растения — от голубого до розового. Однако перед внесением каких-либо препаратов необходимо определить кислотность грунта.
Начинать стоит с теста. Проверить, кислая почва или щелочная, можно несколькими способами: с помощью лакмусовой бумаги, садовых приборов или обычного столового уксуса.
Чтобы провести тест с уксусом, наберите небольшое количество сухой почвы в емкость и полейте ее уксусом:
Ярко-голубой оттенок соцветий указывает на кислую почву с содержанием алюминия. Чтобы усилить голубой цвет, поливайте гортензию раствором лимонной кислоты (1 столовая ложка на 10 литров воды) и добавьте сульфат алюминия или коллоидную серу.
Розовые гортензии лучше всего растут в нейтральной или слабощелочной почве. Чтобы изменить цвет с голубого на розовый, в грунт добавляют доломитовую муку или известь. Также хорошо подойдут фосфорные удобрения, которые нейтрализуют кислотность почвы.
Пытаясь изменить окраску гортензии, важно соблюдать меру. Избыточное повышение уровня pH выше 7 может привести к развитию хлороза, из-за чего листья начнут желтеть, а цветение прекратится.
Таким образом, соблюдение баланса кислотности и правильный уход помогут менять цвет гортензии без ущерба для растения.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.