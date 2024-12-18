Готовим грунт дома: секретная смесь для идеального роста

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для тех, кто не хочет тратить деньги на покупку грунта для растений, есть простой и эффективный способ заготовить почвосмесь самостоятельно. Сделать это можно легко и быстро, ведь для базового универсального грунта понадобится всего два основных компонента.

Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грунт

Универсальный рецепт почвосмеси

Основой для большинства растений может стать смесь торфа и разрыхлителя, таких как перлит или вермикулит. Ингредиенты смешиваются в равных пропорциях — 50/50. Например, на одну часть торфа потребуется столько же разрыхлителя.

Вариации смеси для идеальной почвы

Использовать перлит можно в чистом виде, но гораздо эффективнее комбинировать его с дополнительными компонентами. Это делает почву более рыхлой и улучшает ее воздухо- и влагопроницаемость.

Один из удачных вариантов — добавить к перлиту цеолит и древесный уголь. Смесь в таком случае готовится в следующем соотношении: 20/20/10. Благодаря этим компонентам грунт становится легким, питательным и идеальным для выращивания комнатных растений.

Самостоятельное приготовление грунта особенно выгодно для цветоводов, у которых дома настоящие оранжереи. Такой подход помогает значительно сэкономить средства и получить почву, полностью соответствующую потребностям растений.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

