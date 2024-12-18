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Секреты успешного выращивания лука-порея на участке

2:24
Садоводство

Выращивание лука-порея — процесс, который требует определенных знаний и внимания. Этот овощ отлично подходит для огорода, если соблюдать несколько важных правил по посадке и уходу.

Лук-порей
Фото: commons.wikimedia. org by Biso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук-порей

Как подготовиться к посадке лука-порея

Выбор почвы. Лук-порей хорошо растет на плодородных, дренированных участках. Если почва кислая, рекомендуется заранее добавить известь или древесную золу для нейтрализации.

Подготовка семян. Перед посадкой семена замачивают в теплой воде на несколько часов, добавляя стимулятор роста. Это ускорит прорастание и обеспечит крепкую рассаду.

Посев семян. Семена сажают на глубину около 1 сантиметра с интервалом 3-4 сантиметра. После этого их присыпают землёй, поливают и накрывают плёнкой или стеклом для создания тепличного эффекта.

Уход за рассадой

После появления всходов плёнку снимают, а ёмкости переносят в светлое место. Полив должен быть умеренным, чтобы не допустить переувлажнения почвы. Дополнительно растения подкармливают минеральными удобрениями.

Пикировка. Когда появятся 2-3 листочка, рассаду пикируют — пересаживают в отдельные ёмкости или сразу на грядку. Важно не повредить корни, пересаживая с комом земли.

Посадка в открытый грунт

Для высадки выбирают солнечное место с плодородной почвой. Расстояние между растениями должно составлять 20-25 сантиметров. Землю мульчируют для сохранения влаги и регулярно поливают.

Уход и подкормка

На протяжении всего периода роста лук-порей нуждается в подкормках каждые 2-3 недели. Для этого чередуют органические и минеральные удобрения. Также важно своевременно полоть грядки и следить за состоянием почвы.

Сбор урожая. Лук можно собирать через 80-90 дней после высадки. Готовность определяют по листьям: они начинают желтеть и наклоняться. Урожай аккуратно выкапывают, чтобы не повредить стебли.

Следуя этим рекомендациям, удастся вырастить сочный и ароматный лук-порей, который станет украшением любого стола.

Уточнения

Лук-поре́й или жемчу́жный лук - овощ, культивар лука виноградного (Allium ampeloprasum); двулетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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