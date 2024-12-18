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Подготовка к сезону: топ культур для январской рассады

1:45
Садоводство

Январь — время активной подготовки к новому дачному сезону. Пока кто-то отдыхает после праздников, садоводы уже начинают задумываться о первой рассаде. Именно в январе можно сеять культуры с длительным периодом прорастания и развития, но важно учитывать климатические условия и рекомендации лунного календаря.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Какие культуры можно сеять уже сейчас

Баклажаны. Гибриды с продолжительным сроком прорастания и развития рассады идеально подходят для январского посева. Такой подход позволит получить крепкие саженцы к моменту высадки в грунт.

Болгарский перец. В южных регионах уже можно начинать сеять болгарский перец. Однако жителям северных областей стоит повременить — недостаток тепла не даст рассаде развиваться правильно.

Клубника. Ближе к концу января можно высевать семена клубники. Если условия будут благоприятными, первые кусты дадут урожай уже этим летом.

Томаты. Высаживать помидоры на рассаду имеет смысл только в том случае, если планируется выращивание в теплицах. Важно учитывать сроки вегетации сорта и климат региона, чтобы избежать перерастания рассады.

Что нужно помнить:

  • Следите за рекомендациями производителя семян и сроками прорастания.
  • Используйте фитолампы для дополнительного освещения рассады.
  • Не забудьте подготовить удобрения для подкормки.
  • Сверяйте работы с лунным календарем для получения наилучшего результата.

Январский посев — важный шаг на пути к богатому урожаю. Чем раньше начнется подготовка, тем лучше будут результаты.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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