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Красота или несчастье? Истина о туях у вашего дома

Садоводство » Деревья и кустарники

Туя – одно из самых популярных растений для создания живых изгородей и ландшафтного дизайна. Однако, несмотря на свою красоту и практичность, вокруг туй существует множество мифов и суеверий. Одним из самых распространённых является утверждение, что тую нельзя сажать рядом с домом.

туи
Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
туи

Исторические корни суеверий

Суеверия о туях имеют давние корни, и они варьируются от страны к стране. Во многих культурах тую связывают с темными и отрицательными энергиями. Например, некоторые считают, что это дерево приносит несчастья, особенно если оно растет возле жилого дома. Согласно народным повериям, туя может "забирать" положительную энергетику, что приведёт к ухудшению атмосферы в доме.

Эти взгляды могли возникнуть из-за ассоциаций туи с кладбищами и церквями, где ей часто придавали высокую символику. Тем не менее, важно понимать, что такие убеждения чаще основаны на традициях и прошлом, а не на научных данных.

Научный аспект: что говорят исследования

В научной среде о туях и их влиянии на окружающую среду и людей существует много положительных моментов:

  1. Улучшение качества воздуха: туи, как и многие хвойные растения, очищают воздух от вредных загрязняющих веществ и выделяют кислород, что улучшает общее качество воздуха в районе.
  2. Снижение уровня шума: туи отлично справляются с функцией звукоизоляции. Их густая листва может значительно снизить уровень шума, что особенно актуально для домов, расположенных вдоль дорог.
  3. Защита от ветра: поскольку туи являются вечнозелеными деревьями, они могут служить живой защитой от холодных ветров, создавая более комфортные условия вокруг дома.

Опыт садоводов

Практика садоводов также подтверждает, что туи можно успешно сажать рядом с домом. Многие владельцы участков отзываются о них положительно:

  • Эстетика: туи придают участкам аккуратный вид и могут выполнять роль композиций в ландшафтном дизайне.
  • Устойчивость к болезням: эти растения хорошо переносят различные климатические условия и не требуют особенного ухода, что делает их идеальными для многих садоводов.
  • Позитивная энергия: многие садоводы отметили улучшение атмосферы в своих домах после посадки туй, что противоречит суевериям.

Так стоит ли верить суевериям о туях? Вывод однозначен: опыт и научные исследования показывают, что сажать туи рядом с домом не только безопасно, но и полезно. Эти растения способны улучшать качество жизни, защищать от ветров и шумов, а также улучшать атмосферу вокруг дома. 

Если вы желаете украсить свой приусадебный участок и создать уютную атмосферу, туя станет отличным выбором. Главное – помнить, что каждое растение требует индивидуального подхода, и при правильном уходе туя будет радовать вас долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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