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Эффективный способ подготовки к весеннему урожаю: внесение удобрений под снег

3:11
Садоводство » Советы

Зимний сезон — это время отдыха для большинства садоводов и огородников, однако правильные действия в это время могут заложить основу для щедрого урожая в будущем. Одним из таких действий является внесение удобрений прямо по снегу. Многие могут удивиться, но это способ действительно работает и может значительно повысить урожайность. 

Теплица зимой
Фото: creativecommons.org by Axel Kristinsson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Теплица зимой

Преимущества внесения удобрений под снег

Внесение удобрений в зимний период дает несколько преимуществ:

  1. Растворимость: когда снег начинает таять, удобрения, внесенные на его поверхность, постепенно растворяются и проникают в почву. Это обеспечивает более равномерное распределение питательных веществ, когда они становятся доступными для растений.
  2. Снижение потерь: зимние осадки, такие как снег, помогают удерживать удобрения в почве, снижая их потери из-за вымывания, что бывает в весенний период с интенсивными дождями.
  3. Доступность питательных веществ: внесённые удобрения начинают действовать с первыми проблесками весны, когда растения начинают активный рост, что позволяет максимизировать их жизненную силу и здоровье.

Какие удобрения можно вносить по снегу

  1. Компост: очень полезно вносить готовый компост, богатый органическими веществами. Он не только обогащает почву, но и улучшает ее структуру, не давая ей слеживаться в зимний период.
  2. Суперфосфат: это удобрение отлично растворяется в воде и подходит для зимнего внесения. Фосфор, содержащийся в суперфосфате, способствует развитию корневой системы и подготовке растений к весеннему росту.
  3. Калийные удобрения: например, сульфат калия можно вносить в зимний период, так как он помогает укреплять растения и повышать их устойчивость к стрессам: морозам, засухе и болезням.
  4. Микроэлементы: удобрения, содержащие микроэлементы (бор, цинк, медь и др.), также можно вносить под снег. Они способствуют более полноценному усвоению основных питательных веществ и укрепляют растения.

Как вносить удобрения под снег

  1. Равномерное распределение: удобрения следует равномерно рассыпать по поверхности снега, чтобы избежать перенасыщения отдельных участков.
  2. Специальные условия: обратите внимание на температуру воздуха и состояние почвы. Лучше всего вносить удобрения, когда снег не слишком мокрый и не тает.
  3. Следите за дозировкой: не переусердствуйте с количеством удобрений. Лучше внести меньше, чем переборщить и навредить растениям.

Внесение удобрений под снег — это простой и эффективный способ подготовить почву к весеннему садоводству. Используя компост, суперфосфат, калийные удобрения и микроэлементы, вы гарантированно получите двойной урожай и здоровые растения. Зимой, когда сад отдыхаёт, воспользуйтесь возможностью не только готовить почву, но и заложить фундамент для вашего будущего успеха в огороде.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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