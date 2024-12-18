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Лучшие компаньоны для роз: что посадить, чтобы отпугнуть насекомых

2:20
Садоводство » Советы

Розы — одни из самых популярных и любимых садовых растений. Однако, чтобы сохранить их красоту и здоровье, необходимо заботиться о защите от различных вредителей. Одним из эффективных способов предотвратить нападение насекомых является соседство с определенными растениями. 

Комнатная роза
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Комнатная роза

Лаванда

Лаванда не только обладает прекрасным ароматом, но и является отличным защитным растением для роз. Её характерный запах отпугивает многих насекомых, таких как тля, белокрылка и даже муравьи. Кроме того, лаванда привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и божьи коровки, которые помогут контролировать популяции вредителей. Посадите лаванду рядом с розами, чтобы создать красивый универсальный цветник и обеспечить защиту роз.

Чеснок

Чеснок — это еще одно мощное средство в борьбе с вредителями. Он содержит компоненты, которые имеют репеллентные свойства и помогают отпугивать такие насекомые, как тля, трипсы и мошки. Кроме того, чеснок способствует улучшению здоровья почвы благодаря своим антисептическим свойствам. Посадив чеснок рядом с розами, вы не только защитите их, но и можете использовать сами зубчики в кулинарии.

Календула

Календула, известная также как ноготки, является прекрасным компаньоном для роз. Ее яркие цветы не только радуют глаз, но и служат естественным репеллентом для многих насекомых-вредителей. Они отпугивают тлю, муравьев и даже некоторых гусениц, которые могут повредить розы. К тому же календулы привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки и осы-паразиты, которые помогают контролировать численность вредителей на вашем участке.

Выбор правильных растений-соседей для роз может значительно снизить риск нападения вредителей и улучшить общее состояние вашего сада. Лаванда, чеснок и календула — это три отличных варианта, которые будут не только красивыми, но и полезными для защиты ваших роз. Сажая эти растения рядом, вы создадите гармоничное и безопасное пространство, где ваши розы будут процветать и радовать глаз своим цветением.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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