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Пять причин, почему стоит закапать бархатцы в своем огороде

2:47
Садоводство » Советы

Бархатцы — это яркие, красивые цветы, которые радуют глаз в любой саду. Однако у опытных дачников существует еще один, менее известный, но весьма полезный секрет их использования: закапывание бархатцев в огород. 

Бархатцы
Фото: Own work by Prenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бархатцы

Естественное удобрение

Бархатцы обладают способностью обогащать почву своим корневищем. Сажая и закапывая их в землю, дачники способствуют разложению растительных остатков, которые со временем обогащают почву органическими веществами. Это помогает улучшить ее структуру и питательность, что особенно важно для культур, расти на тех же участках.

Привлечение опылителей

Бархатцы обладают ярким цветением, которое привлекает пчел и других насекомых-опылителей. Закапывание бархатцев на определенных участках огорода способствует созданию «привлекательной зоны», где расположены цветы рядом с овощами и фруктами. Это может повысить урожайность, так как опылители будут активнее работать на полях, обеспечивая более качественное опыление.

Защита от вредителей

Аромат бархатцев является естественным средством против некоторых вредителей, таких как нематоды, тля и другие насекомые. Закапывая их в почву, дачники улучшают защитные свойства растений и снижают вероятность нападения насекомых. Это особенно полезно при выращивании чувствительных культур, таких как картофель или морковь.

Устойчивость к болезням

Кроме устранения вредителей, бархатцы обладают антимикробными свойствами, которые могут помочь в борьбе с некоторыми болезнями растений. Они выделяют специальные вещества, способствующие уничтожению патогенных микроорганизмов в почве. Закапывание бархатцев может помочь предотвратить угрозу развития болезней, улучшая общее состояние огорода.

Декоративная функция

Не следует забывать о том, что бархатцы — это не только полезные растения, но и красивые цветы. Закапывая бархатцы в огороде, дачники создают своеобразный переход между цветником и огородом. Даже если часть растений закапана, они могут весной вновь прорасти и добавить яркие акценты в сад.

Современные дачники не перестают удивлять своими хитростями и находчивостью в использовании доступных ресурсов. Закапывание бархатцев — это многофункциональный прием, который помогает улучшить почву, защитить растения и создать красивый ландшафт. Поэтому если вы еще не пробовали этот метод, обязательно добавьте бархатцы в свой огород и наслаждайтесь их преимуществами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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