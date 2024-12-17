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Научитесь собирать семена корнеплодов: два способа для успешного огородничества

3:32
Садоводство » Советы

Сбор семян корнеплодов — это ответственный процесс, который не только экономит средства, но и помогает сохранить сортовые характеристики растений. Корнеплоды (такие как морковь, свекла, редька и другие) могут легко дать семена, если вы следуете определенным правилам. В этой статье мы рассмотрим два основных способа сбора семян корнеплодов.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Способ 1: Сбор семян из укоренившихся растений

Этот метод подходит для корнеплодов, которые находятся в состоянии вегетации и предназначены для семеноводства.

Шаги:

  1. Выбор растений: выберите здоровые и сильные растения, которые максимально соответствуют характеристикам сорта. Обратите внимание на прочность корнеплодов и отсутствие заболеваний.
  2. Оставление на зиму: для получения семян оставьте несколько корнеплодов на зиму в огороде. В зависимости от региона, это могут быть морковь, пастернак или редис. Зимующие корнеплоды начнут расти весной.
  3. Цветение: когда наступит весна, корнеплоды прорастут и начнут цвести. Убедитесь, что они получают достаточное количество солнечного света и воды для успешного цветения.
  4. Опыление: примите во внимание, что корнеплоды могут быть перекрёстноопыленными. Чтобы избежать смешивания сортов, лучше изолировать их друг от друга при возможности.
  5. Сбор семян: после опыления, через 2-3 месяца, вы увидите, как образуются семенные головки. Когда они подсохнут и станут коричневыми, аккуратно соберите семена, срезая головки. Дайте им немного подсохнуть в помещении, затем отделите семена от плодов и храни их в бумажных пакетах.

Способ 2: Сбор семян из семенных стеблей

Этот способ подходит, если вы хотите собрать семена с уже собранных корнеплодов или когда у вас нет возможности оставлять корнеплоды на поле зимой.

Шаги:

  1. Выбор корнеплодов: выберите крепкие и качественные корнеплоды с наилучшими характеристиками для дальнейшего переращивания. Это могут быть свекла, морковь или редька.
  2. Зимнее хранение: прорежьте корнеплоды и поместите их в ящик с песком или торфом для хранения в темном и прохладном месте. Вы можете использовать погреб или подвал.
  3. Установка в грунт: с приходом весны перенесите корнеплоды на грядки для повторного укоренения. Убедитесь, что они получат необходимое количество света и воды.
  4. Уход за растениями: поливайте и подкармливайте растения, чтобы стимулировать рост. Обратите внимание на опыление, чтобы избежать сортовых перекрестных изменений.
  5. Сбор семян: после цветения и формирования семенных головок, дайте семенам высохнуть. Опять же, когда они станут коричневыми, срежьте семенные головки и аккуратно соберите семена после их просушки.

Сбор семян корнеплодов — это полезный процесс, который требует внимания и терпения, но дает много преимуществ. Используя оба описанных способа, вы сможете обеспечить себя качественными семенами для будущих посадок и сохранить сортовые характеристики растений. Правильный сбор и последующее хранение семян помогут вам не только сократить затраты, но и сделать ваш огород более разнообразным и интересным!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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