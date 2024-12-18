Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что посадить в 2025 году: лучшие сорта белокочанной капусты
Рецепты белил для сада на основе пушонки
Что грозит водителю, вставшему под зеленую стрелку на светофоре
Хорошее и плохое соседство для смородины
Олег Майами отреагировал на обиду Анны Хилькевич: дешёвый пиар угасающей звёздочки
Учёные обнаружили способность опухолей мозга к подбору оптимального времени для роста
Спасите свой урожай картофеля: как соблюдать температурный режим
Бизнес в туризме — какого курса придерживаться путешественнику в 2025 году
Отложите до лета — какие три средства макияжа вредят коже в холода

Ягоды рябины: вкусно и полезно. Интересные факты о великом растении

2:34
Садоводство

Рябина — это не только привлекательное дерево, усыпанное яркими ягодами, но и растение с богатой историей и интересными особенностями. В этой статье мы расскажем о трех занимательных фактах о рябине, которые могут удивить не только дачников, но и всех любителей природы.

рябина
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рябина

Символ древних славян

Рябина имеет глубокие культурные корни в славянской традиции. Это дерево считалось священным и ассоциировалось с защитой от злых духов. В древности рябина использовалась как оберег: ее ветви вешали у ворот и на дверях, веря, что они защитят дом от несчастий. Кроме того, ягоды рябины, благодаря своему яркому цвету, олицетворяли радость и удачу. В мифологии славян рябина часто связывалась с богиней весны и плодородия, что подчеркивало ее значимость в жизни наших предков.

Ягоды-лекари

Не все знают, что ягоды рябины не только красивы, но и полезны. Они содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов. В частности, рябина богата витамином C, который укрепляет иммунитет, а также витамином P, способствующим укреплению капилляров. Ягоды рябины используют в народной медицине для лечения различных недугов: они помогают при простудах, нормализуют работу желудка и даже способствуют снижению уровня холестерина. Также из рябины готовят соки, варенья и настойки, которые не только вкусны, но и полезны.

Рябина и экосистема

Рябина играет важную роль в экосистеме, обеспечивая пищей множество птиц и насекомых. Ягоды рябины особенно нравятся птицам, таким как снегири, соловьи и рябчики. В зимний период, когда другие источники пищи становятся дефицитом, рябина становится настоящей находкой для пернатых. Кроме того, дерево привлекает опылителей, таких как пчелы и бабочки, благодаря своим соцветиям. Таким образом, рябина способствует поддержанию биоразнообразия и экосистемного баланса.

Рябина — это не просто красивое дерево, но и важная часть нашей культуры, здоровья и экосистемы. Открыв мир рябины, мы можем не только украсить свою жизнь ее цветами и ягодами, но и углубить свои знания о природе. Надеемся, эти факты помогут вам взглянуть на рябину с новым интересом и уважением!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД
Авто
Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях баскетболиста
Шоу-бизнес
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях баскетболиста Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Последние материалы
Как минимизировать аллергию на абиссинских кошек
Учёные обнаружили, что искусственное мясо повышает риск возникновения депрессии
Бьянка призналась, что изображала любовь с Natan для прогрева нового трека
Как легко избавиться от мхов и лишайников на деревьях: 2 простых средства
Акции Nissan взлетели на фоне новостей о возможном объединении с Honda
Как не застрять в снегу: правильная техника движения по заснеженной дороге
Джим Керри продал дом после признаний в нехватке денег
Рассказываем, как размножить розы черенками зимой
Как особенность водного транспорта Венеции приводит к необычным сценам на улицах
Как правильно разогреть плов: простой способ сохранить вкус и рассыпчатость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.