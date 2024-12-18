Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот рамный внедорожник всегда в цене: секреты популярности
Авокадо дольше не испортится: как хранить целые и разрезанные плоды
Еда навынос в деревне и пиво за рулём — турист удивился привычкам поляков
Эксперты назвали опасную, но очень популярную еду, которую любят в Чехии
Как разные языки влияют на нарушения речи
Исследование Домклик — где россияне чаще всего берут ипотеку
Как снег в теплице помогает поддерживать плодородие почвы
Горячие блюда в холодильнике: ошибка, которая дорого вам обойдется
Можно ли угощать кошек мандаринами

Как избавиться от проволочника: шесть рабочих советов для садоводов

3:46
Садоводство » Вредители и болезни

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, которая может стать настоящей напастью для садоводов. Эти вредители поедают корни и клубни растений, вызывая хронические болезни и даже полное их увядание. Если вы столкнулись с этой проблемой, не стоит отчаиваться! В этой статье мы рассмотрим шесть эффективных способов борьбы с проволочником, которые помогут защитить ваши грядки.

Дачный участок
Фото: commons.wikimedia.org by Nemracc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дачный участок

Мульчирование

Мульчирование — это один из самых простых и действенных способов борьбы с проволочником:

  • Устойчивый слой мульчи: используйте солому, хвойные иглы или опилки в качестве мульчи. Они создают неприветливую для личинок среду и предотвращают их распространение.
  • Защита корней: мульча помогает удерживать влагу, что способствует здоровому росту корней, и делает их менее уязвимыми для вредителей.

Севооборот

Севооборот — это способ, который существенно уменьшает количество вредителей:

  • Изменение культуры: каждую весну меняйте место посадки корнеплодов (картофеля, свеклы, моркови). Проволочник предпочитает определенные растения, и севооборот поможет «перепутать» его планы.
  • Польза от других культур: засаживайте грядки растениями, которые не привлекают проволочника, например, бобовыми или злаковыми.

Привлечение естественных врагов

Привлечение полезных насекомых — еще один эффективный метод управления:

  • Полезные насекомые: например, обычные божьи коровки и осыпчатые мухи являются естественными врагами проволочника. Создайте среду для их обитания, высаживая разнообразные цветочные растения.
  • Паразиты: некоторые виды паразитических ос могут помочь в контроле населения проволочника. Зная их жизненный цикл, вы сможете оптимально использовать их помощь.

Использование капустных ловушек

Капустная ловушка — простой и эффективный метод контроля:

  • Ловушка из капусты: засаживайте капусту или другую крестоцветную культуру на грядке. Проволочник будет привлекаться к ней и собираться под растением.
  • Регулярная проверка: убедитесь, что вы регулярно проверяете ловушки и убираете вредителей, чтобы предотвратить их размножение.

Химические средства

В случаях серьезного заражения можно использовать химические препараты:

  • Обработки инсектицидами: выбирайте инсектициды, которые эффективны против проволочника и безопасны для других полезных организмов.
  • Следуйте инструкциям: важно строго соблюдать инструкцию по применению и соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Ручной сбор

Хотя трудоемкий, ручной сбор проволочников может быть очень полезным:

  • Проверка почвы: регулярно проверяйте почву на наличие личинок. Обычно они зарываются в землю, поэтому следует периодически перекапывать ее.
  • Сбор личинок: концентрируйтесь на корнях растений, где часто находятся проволочники, и аккуратно убирайте их. Это поможет сократить их численность в вашем саду.

Борьба с проволочником требует терпения и системного подхода. Используйте предложенные советы в сочетании друг с другом, чтобы создать комплексную защиту для своих грядок. Наилучшие результаты достигаются именно при комбинировании различных методов — от мульчирования и севооборота до привлечения естественных врагов и ручного сбора. Помните, что здоровье вашего сада зависит от ваших усилий! Удачи в борьбе с вредителями!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Еда и рецепты
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье Аудио 
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок
Новости спорта
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок Аудио 
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Еда и рецепты
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Последние материалы
Эксперты назвали опасную, но очень популярную еду, которую любят в Чехии
Как разные языки влияют на нарушения речи
Исследование Домклик — где россияне чаще всего берут ипотеку
Как избавиться от проволочника: шесть рабочих советов для садоводов
Как снег в теплице помогает поддерживать плодородие почвы
Горячие блюда в холодильнике: ошибка, которая дорого вам обойдется
Можно ли угощать кошек мандаринами
Чем питается Брижит Макрон, чтобы выглядеть стройной и намного моложе своего возраста?
Спорт для настоящих мужчин: топ-5 упражнений от Скалы Джонсона
Погребняк устроила фотосессию с четырьмя сыновьями у необычной ёлки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.