Укрытие деревьев зимой: главные материалы и их особенности

Для защиты деревьев в зимний период используется множество материалов, каждый из которых имеет свои особенности. Важно учитывать преимущества и недостатки каждого варианта, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретных условий.
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Зима
Хворост — один из самых доступных и простых материалов. Он обеспечивает циркуляцию воздуха и не приводит к запреванию деревьев. Однако он плохо сохраняет тепло и эффективен только в сочетании со снежным покровом.
Мешковина хорошо защищает от солнечных ожогов и грызунов (если обработана дегтем). Однако она склонна к намоканию, что может привести к появлению плесени и повреждению коры морозобоинами.
Агроволокно, например спанбонд или лутрасил, служит несколько лет, пропускает воздух и отпугивает грызунов при обработке. Основным недостатком являются затраты на его приобретение.
Строительные материалы вроде рубероида или теплоизоляции защищают посадки от ветра и грызунов. Как и в случае с агроволокном, главным минусом является их стоимость.
Лапник предоставляет кислород, удерживает снег, не промокает и эффективно защищает от грызунов. Однако его использование требует времени на заготовку, особенно если поблизости нет хвойных деревьев. К тому же лапник может закислять почву, поэтому рекомендуется вносить щелочные добавки.
Каждый из этих материалов подходит для определенных условий. Хворост хорош в снежных регионах, лапник защитит в суровые морозы, а агроволокно станет универсальным решением при наличии бюджета.
Уточнения
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.