Укрытие деревьев зимой: главные материалы и их особенности

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для защиты деревьев в зимний период используется множество материалов, каждый из которых имеет свои особенности. Важно учитывать преимущества и недостатки каждого варианта, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретных условий.

Фото: Freepik by wirestock Зима

Хворост — один из самых доступных и простых материалов. Он обеспечивает циркуляцию воздуха и не приводит к запреванию деревьев. Однако он плохо сохраняет тепло и эффективен только в сочетании со снежным покровом.

Мешковина хорошо защищает от солнечных ожогов и грызунов (если обработана дегтем). Однако она склонна к намоканию, что может привести к появлению плесени и повреждению коры морозобоинами.

Агроволокно, например спанбонд или лутрасил, служит несколько лет, пропускает воздух и отпугивает грызунов при обработке. Основным недостатком являются затраты на его приобретение.

Строительные материалы вроде рубероида или теплоизоляции защищают посадки от ветра и грызунов. Как и в случае с агроволокном, главным минусом является их стоимость.

Лапник предоставляет кислород, удерживает снег, не промокает и эффективно защищает от грызунов. Однако его использование требует времени на заготовку, особенно если поблизости нет хвойных деревьев. К тому же лапник может закислять почву, поэтому рекомендуется вносить щелочные добавки.

Каждый из этих материалов подходит для определенных условий. Хворост хорош в снежных регионах, лапник защитит в суровые морозы, а агроволокно станет универсальным решением при наличии бюджета.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

