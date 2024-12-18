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Холодильник — идеальное место для хранения семян

1:20
Садоводство

Зимой садовые заботы уступают место подготовке к следующему сезону. Все основные работы в саду и на огороде уже завершены, но остаются задачи, от которых напрямую зависит будущий урожай. Одна из таких задач — правильное хранение семян в условиях квартиры.

Семена тыквы
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Семена тыквы

Идеальными условиями для хранения семян считается температура около +14 градусов и влажность воздуха 45-50%. Однако такие параметры дома создать сложно. Это не значит, что посевной материал неизбежно испортится — достаточно учесть несколько простых правил.

Эфиро-масличные культуры, такие как укроп или кориандр, рекомендуется держать в холодильнике. Семена нужно упаковать герметично, чтобы избежать попадания влаги. Другие овощные культуры можно хранить в комнате, но важно следить за влажностью воздуха, чтобы она не была избыточной.

Еще одно важное условие — защита семян от солнечного света. Для этого их лучше хранить в непрозрачной коробке, которую можно разместить под шкафом или в другом темном месте.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить семена в хорошем состоянии и подготовить их к успешной посадке в новом сезоне.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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