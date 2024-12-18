Рассказываем, как цветы и травы спасают урожай помидоров

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Высаживать цветы и травы на огородных грядках уже давно стало практикой, которая приносит пользу не только в декоративном, но и в защитном плане. Некоторые растения помогают справляться с вредителями и болезнями, повышая урожайность томатов и улучшая их качество.

Фото: creativecommons.org by Dwight Sipler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Томаты

Наиболее подходящими соседями для томатов считаются однолетники. Такие цветы, как ноготки, бархатцы, пиретрум, настурция, пеларгония и астры, способствуют защите растений и улучшению их роста. Среди многолетников выделяются лаванда, сантолина и герань.

Кроме того, ароматные травы также отлично соседствуют с томатами. Базилик, петрушка, мята, тимьян, шалфей, душица и орегано могут быть высажены как в открытом грунте, так и в теплице. Эти растения не только защищают томаты, но и обогащают участок приятным ароматом.

Хорошо зарекомендовала себя практика совместного выращивания томатов с листовыми овощами. Среди удачных соседей для помидоров можно назвать шпинат, щавель, мангольд, латук и рукколу.

Если на грядке с томатами появилась крапива, любисток или огуречная трава, это также можно считать хорошим признаком. Эти растения отпугивают вредителей, а томаты, выращенные рядом с ними, хранятся дольше.

Природные помощники на грядке могут стать отличной альтернативой химическим средствам, позволяя получить более здоровый и обильный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

