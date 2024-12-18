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Секреты восстановления земли после выращивания цветов

1:09
Садоводство

После завершения дачного сезона возникает вопрос о том, как поступить с оставшимся в кашпо или горшках грунтом. Повторное использование возможно не всегда, так как качество земли зависит от растений, которые в ней выращивались.

Петунии
Фото: Own work by ElenaSchifirnet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Петунии

Если в вазоне объемом до 20 литров на протяжении лета росли крупные петунии, то, скорее всего, земля будет сильно истощена, а большая часть ее превратится в плотную массу корней. Такой грунт лучше отправить в компост, чтобы он стал полезным для сада в будущем.

В случаях, когда в кашпо выращивались небольшие ампельные растения с менее разветвленной корневой системой, грунт можно восстановить. Для этого корни перерубаются лопатой, а в землю добавляются комплексные минеральные удобрения.

После этого грунт следует оставить на улице, чтобы он проморозился за зиму. Такой процесс очищения позволяет использовать его повторно уже весной.

Простой подход помогает не только экономить ресурсы, но и бережно относиться к почве, возвращая ей полезные свойства.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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