Рассказываем, как размножить розы черенками зимой

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Черенкование роз в ноябре и декабре считается наиболее удачным временем для размножения этих растений. Такой метод подходит для большинства сортов, кроме гибридных.

Фото: flickr.com by Chris Phutully, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Розы

Для начала подготавливаются вызревшие черенки длиной около 20 см и толщиной с карандаш. На каждом должно быть 2-4 почки, а листья следует удалить. Черенки обрабатываются в порошке "Корневин" и замачиваются в воде на сутки.

Затем вода меняется на раствор, приготовленный из 0,5 л воды и четверти чайной ложки "Гетероауксина". Первую воду не рекомендуется выливать, её используют для полива.

Для посадки готовится смесь из равных частей перегноя, песка и некислого торфа с добавлением небольшого количества древесной золы. Черенки углубляются в грунт не более чем на 4 см, после чего их поливают ранее использованной водой.

Чтобы создать благоприятные условия, посадки накрываются колпаком из пластиковой бутылки. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Для дополнительной поддержки черенки опрыскиваются раствором из 1 л воды и 3 капель "Циркона". Обработку нужно повторять каждые два дня.

Соблюдение этих рекомендаций повышает шансы на успешное укоренение роз и даёт возможность вырастить здоровые растения даже в домашних условиях.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

