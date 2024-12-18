Спасите свой урожай картофеля: как соблюдать температурный режим

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хранение картофеля требует соблюдения определённых условий, чтобы сохранить урожай и его вкусовые качества. Наибольшее внимание уделяется температурному режиму, так как его отклонения могут негативно сказаться на вкусе клубней.

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель

Процесс хранения картофеля разделён на три этапа, каждый из которых имеет свои особенности.

Первый этап, называемый лечебным, длится 3-4 недели. В это время картофель подсыхает, а повреждённые участки клубней затягиваются. Такой подход позволяет отобрать урожай, свободный от болезней или вредителей. Оптимальная температура для этого периода составляет +12…+15 °C.

Следующий этап — основной. Он начинается после сортировки картофеля, который отправляется на длительное хранение. Для этого необходима температура в диапазоне +2…+5 °C. Даже раннеспелые сорта, не отличающиеся хорошей лёжкостью, при таких условиях сохраняются дольше.

Последний этап приходится на период сильных морозов. Температура ниже +1,5 °C может вызвать распад крахмала в клубнях, что приведёт к появлению сладковатого привкуса. В таких случаях рекомендуется принять меры, чтобы предотвратить повреждение урожая.

Соблюдение этих рекомендаций позволяет минимизировать потери и сохранить качество картофеля в течение всего срока хранения.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

