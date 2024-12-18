Спасите свой урожай картофеля: как соблюдать температурный режим

Хранение картофеля требует соблюдения определённых условий, чтобы сохранить урожай и его вкусовые качества. Наибольшее внимание уделяется температурному режиму, так как его отклонения могут негативно сказаться на вкусе клубней.
Процесс хранения картофеля разделён на три этапа, каждый из которых имеет свои особенности.
Первый этап, называемый лечебным, длится 3-4 недели. В это время картофель подсыхает, а повреждённые участки клубней затягиваются. Такой подход позволяет отобрать урожай, свободный от болезней или вредителей. Оптимальная температура для этого периода составляет +12…+15 °C.
Следующий этап — основной. Он начинается после сортировки картофеля, который отправляется на длительное хранение. Для этого необходима температура в диапазоне +2…+5 °C. Даже раннеспелые сорта, не отличающиеся хорошей лёжкостью, при таких условиях сохраняются дольше.
Последний этап приходится на период сильных морозов. Температура ниже +1,5 °C может вызвать распад крахмала в клубнях, что приведёт к появлению сладковатого привкуса. В таких случаях рекомендуется принять меры, чтобы предотвратить повреждение урожая.
Соблюдение этих рекомендаций позволяет минимизировать потери и сохранить качество картофеля в течение всего срока хранения.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.