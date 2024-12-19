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Рассада в январе: не упустите эти сроки для раннего урожая

1:23
Садоводство

Не время терять! Пока одни расслабляются с остатками оливье, дачники уже начинают подготовку к новому сезону, вынося из кладовок и гаражей мешки с заготовленной почвой для рассады.

Рассада под фитолампой
Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рассада под фитолампой

Январь — это не время для отдыха, а момент активной подготовки. Начинайте проверку своих планов на посевной сезон, сверяйтесь с лунным календарем, покупайте фитолампы и нужные подкормки, и можно приступать.

Баклажаны

Для раннего посева выбирайте гибриды, которые имеют длительный период прорастания семян, развития рассады и формирования корневой системы.

Болгарский перец

Если ваш климат позволяет, можно посеять болгарский перец в январе. Для жителей северных регионов лучше не торопиться.

Клубника

В конце января наступает время для посева клубники. При удачном стечении обстоятельств кусты могут дать первый урожай уже в этом году.

Томаты

Если планируется высадка рассады в теплицу, можно начинать сеять томаты. Однако обязательно учитывайте сроки вегетации и климатические условия, чтобы избежать проблем с пересаженной рассадой.

Не забывайте о погодных условиях и рекомендациях производителей семян. Важно не переусердствовать, чтобы рассада не перерастала раньше времени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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