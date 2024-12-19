Не время терять! Пока одни расслабляются с остатками оливье, дачники уже начинают подготовку к новому сезону, вынося из кладовок и гаражей мешки с заготовленной почвой для рассады.
Январь — это не время для отдыха, а момент активной подготовки. Начинайте проверку своих планов на посевной сезон, сверяйтесь с лунным календарем, покупайте фитолампы и нужные подкормки, и можно приступать.
Баклажаны
Для раннего посева выбирайте гибриды, которые имеют длительный период прорастания семян, развития рассады и формирования корневой системы.
Болгарский перец
Если ваш климат позволяет, можно посеять болгарский перец в январе. Для жителей северных регионов лучше не торопиться.
Клубника
В конце января наступает время для посева клубники. При удачном стечении обстоятельств кусты могут дать первый урожай уже в этом году.
Томаты
Если планируется высадка рассады в теплицу, можно начинать сеять томаты. Однако обязательно учитывайте сроки вегетации и климатические условия, чтобы избежать проблем с пересаженной рассадой.
Не забывайте о погодных условиях и рекомендациях производителей семян. Важно не переусердствовать, чтобы рассада не перерастала раньше времени.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.