Рябина: 3 удивительных факта, которые пригодятся не только дачникам

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Рябина — это не только красивое дерево, но и источник множества полезных свойств. В её ярких ягодах содержится большое количество витамина С, а также антибактериальные и противовоспалительные вещества. Рябину часто используют на кухне: её добавляют в мясные блюда, соусы, варят варенье, соки, готовят муссы и даже ликеры.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рябина

Рябина для красоты

Рябина имеет ценность и в косметологии. Экстракт этих ягод помогает уменьшить отеки, избавиться от темных кругов под глазами и ускоряет заживление ран. Компрессы, полоскания и кремы с рябиной помогут улучшить состояние кожи и поддержат её здоровье.

Рябина в народной медицине

Кроме того, рябина используется в народной медицине. Одним из популярных средств является настойка из рябины, которая благоприятно влияет на слизистые оболочки и улучшает работу пищеварительной системы. Настойка помогает при кишечном гриппе, хронической диарее, заболеваниях печени и желчного пузыря. Однако перед применением рябины рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рябина в сыром виде

Важно помнить, что сырые ягоды рябины могут быть ядовитыми, если их употреблять в большом количестве. Чтобы сделать их безопасными, их нужно либо заморозить, либо просушить, либо подвергнуть бланшировке в горячей воде. Таким образом, рябина станет не только вкусной, но и полезной.

Уточнения

Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae).

