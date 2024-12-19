Многие неопытные садоводы и огородники часто выбрасывают отцветшие бархатцы, но это совершенно зря. На самом деле, бархатцы можно с успехом использовать на загородном участке, особенно если закопать их прямо в землю. Такой способ не только поможет улучшить состояние почвы, но и защитит огородные культуры от вредителей.
Как правильно закапывать бархатцы
Для начала нужно избавиться от корней и семенных коробочек бархатцев, а вот стебли и ботву выбрасывать не стоит — они очень полезны. Эти растительные остатки нужно закопать на глубину 15-20 сантиметров в тех местах, где планируется выращивание овощей. Такой приём можно использовать в том числе на грядках с помидорами, луком или морковью.
Что даёт такой метод
Закопанные бархатцы оказывают несколько положительных эффектов на участок. Во-первых, они могут отпугнуть вредителей, таких как медведки, проволочники и морковные мухи. А всё благодаря аромату цветов, который неприятен для этих насекомых и даже для грызунов.
Кроме того, стебли и ботва бархатцев служат отличным удобрением для почвы, улучшая её структуру и насыщая полезными веществами. Таким образом, этот простой приём помогает не только бороться с вредителями, но и улучшать качество грунта для будущих урожаев.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.