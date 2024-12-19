Как бархатцы помогают защищать овощные культуры от вредителей

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие неопытные садоводы и огородники часто выбрасывают отцветшие бархатцы, но это совершенно зря. На самом деле, бархатцы можно с успехом использовать на загородном участке, особенно если закопать их прямо в землю. Такой способ не только поможет улучшить состояние почвы, но и защитит огородные культуры от вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Uet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бархатцы

Как правильно закапывать бархатцы

Для начала нужно избавиться от корней и семенных коробочек бархатцев, а вот стебли и ботву выбрасывать не стоит — они очень полезны. Эти растительные остатки нужно закопать на глубину 15-20 сантиметров в тех местах, где планируется выращивание овощей. Такой приём можно использовать в том числе на грядках с помидорами, луком или морковью.

Что даёт такой метод

Закопанные бархатцы оказывают несколько положительных эффектов на участок. Во-первых, они могут отпугнуть вредителей, таких как медведки, проволочники и морковные мухи. А всё благодаря аромату цветов, который неприятен для этих насекомых и даже для грызунов.

Кроме того, стебли и ботва бархатцев служат отличным удобрением для почвы, улучшая её структуру и насыщая полезными веществами. Таким образом, этот простой приём помогает не только бороться с вредителями, но и улучшать качество грунта для будущих урожаев.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

