Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинство россиян тратят на товары для уюта от 10 до 20 тысяч рублей
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Фейс-фитнес: как изменить лицо за 5 минут в день
Дайверы нашли в Норвежском море гелеобразный шар размером с человека: тайны подводной жизни
Продажа машины из наследства: что нужно знать о регистрации и налогах
Лучшие растения для зимнего сада: добавьте яркость и стиль
Эксперт назвал три легких способа замаскировать кривую стену
Если Зеленского заставят идти на перемирие, он обманет народ референдумом
Приготовьте отменную намазку на бутерброды из того, что у вас есть в холодильнике

Как бархатцы помогают защищать овощные культуры от вредителей

1:26
Садоводство

Многие неопытные садоводы и огородники часто выбрасывают отцветшие бархатцы, но это совершенно зря. На самом деле, бархатцы можно с успехом использовать на загородном участке, особенно если закопать их прямо в землю. Такой способ не только поможет улучшить состояние почвы, но и защитит огородные культуры от вредителей.

Бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Uet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бархатцы

Как правильно закапывать бархатцы

Для начала нужно избавиться от корней и семенных коробочек бархатцев, а вот стебли и ботву выбрасывать не стоит — они очень полезны. Эти растительные остатки нужно закопать на глубину 15-20 сантиметров в тех местах, где планируется выращивание овощей. Такой приём можно использовать в том числе на грядках с помидорами, луком или морковью.

Что даёт такой метод

Закопанные бархатцы оказывают несколько положительных эффектов на участок. Во-первых, они могут отпугнуть вредителей, таких как медведки, проволочники и морковные мухи. А всё благодаря аромату цветов, который неприятен для этих насекомых и даже для грызунов.

Кроме того, стебли и ботва бархатцев служат отличным удобрением для почвы, улучшая её структуру и насыщая полезными веществами. Таким образом, этот простой приём помогает не только бороться с вредителями, но и улучшать качество грунта для будущих урожаев.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Анастасия Волочкова потратила внушительную сумму на оформление дома к Новому году
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова потратила внушительную сумму на оформление дома к Новому году Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Самолёт Ан-2. Легендарный кукурузник малой авиации СССР Дмитрий Плотников Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Константин Эрнст запустил в производство фильм про Незнайку
Комитет Совфеда поддержал закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД
Самолёт Ан-2. Легендарный кукурузник малой авиации СССР
Как правильно питаться зимой, чтобы не заболеть
Грузия и Азербайджан готовы делиться электроэнергией с Россией
Фитнес-перекусы вместо кофе: эта пятиминутная тренировка повысит ваш уровень энергии
Врач назвала опасные сочетания новогодних блюд с алкоголем
Как бархатцы помогают защищать овощные культуры от вредителей
Найден способ обнаружить червоточины рядом с Землёй
Учёные перечислили продукты, ускоряющие старение человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.