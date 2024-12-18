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Как защитить смородину от вредителей и болезней? Возьмите для этого соду

1:09
Садоводство

Как защитить смородину от вредителей

Пищевую соду можно использовать для борьбы с грибковыми заболеваниями кустов смородины. Для этого нужно приготовить раствор. Возьмите 1 столовую ложку пищевой соды и растворите в 1 литре воды. Опрыскайте приготовленным раствором кусты растения. Этот продукт поможет предотвратить развитие грибков и защитит растения от их повреждения.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Кроме того, для защиты от грибковых заболеваний, а также частичного уничтожения зимующих стадий клещей и тли в конце марта — начале апреля обработайте кусты 3%-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Используйте продукт согласно инструкции по применению.

Чем подкормить смородину для получения богатого урожая

Для первой подкормки смородины весной лучше всего подойдет минеральное удобрение с азотом. Для второй и третьей подкормки куста можно использовать фосфорные и органические удобрения.

Для первой подкормки, в конце марта — начале апреля, используйте минеральное удобрение — нитроаммофоску.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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