Лёгкий способ, как вырастить имбирь на своём участке

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор места

Выберите защищенную грядку с неярким светом или тенью. Убедитесь, что почва хорошо дренирована, чтобы предотвратить загнивание имбиря. В более прохладном климате выращивайте имбирь в горшке, который можно перемещать в помещение в холодную погоду.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корень имбиря

Улучшение почвы

Смешайте с землей улучшитель почвы и удобрение для растений. Это обогащает почву органическими веществами, способствуя здоровому росту.

Посадка имбиря

Посадите имбирь весной, чтобы дать 8 месяцев роста в теплую погоду до сбора урожая.

Получение корневищ имбиря (кусочков имбиря)

Разрежьте корневище на кусочки длиной 3 см, убедившись, что у каждого кусочка есть несколько "глазков" (почек), где будут развиваться побеги. Дайте корневищам подсохнуть в течение нескольких дней.

Посадите корневища на 5-10 см вглубь почвы. Если вы сажаете несколько частей, расположите их на расстоянии 20 см друг от друга.

Ранний уход за имбирем

Хорошо полейте имбирь и поддерживайте постоянную влажность почвы. Как только появятся всходы, защитите их от улиток и слизней.

Запомните эти шаги, и вскоре у вас будет свежий имбирь.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



