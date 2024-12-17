Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергия на весь день: простой фрукт, который удивит вас своими свойствами
Как сделать нейтральный интерьер ярче? Дизайнеры раскрыли секреты
Стану выше на 5 см: как взрослому человеку увеличить рост?
Топ модных ошибок при выборе верхней одежды и как их исправить
Тишина в квартире: 5 пород собак, которые не лают!
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Как защитить яблони от вредителей: простой способ без химии
Как правильно чистить стиральную машину? Этот трюк удивит любого
Туристка попыталась вернуть деньги за неудобства в бизнес-зале

Экономия на саженцах: какой ущерб могут принести опасные деревья

3:38
Садоводство » Деревья и кустарники

Садоводы и любители озеленения часто стремятся улучшить свои участки, выбирая новые и красивые растения. Однако не все саженцы, предлагаемые на рынке, будут полезны для вашего сада. Некоторые виды деревьев могут не только не оправдать ваши ожидания, но и негативно повлиять на здоровье вашего сада. 

Дом на дереве
Фото: commons.wikimedia by Iijjccoo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом на дереве

Тополь

Тополь отличается быстрым ростом и не требует особого ухода. Тем не менее, это дерево имеет несколько серьезных недостатков:

  • Корневая система: тополи имеют мощные поверхностные корни, которые могут повредить фундамент зданий, тротуары и газоны.
  • Аллергия: цветение тополей может вызывать аллергические реакции у многих людей.
  • Болезни и вредители: тополь подвержен различным заболеваниям и нападает на них множество вредителей, что может быть проблемой для близлежащих растений.

Ива

Ивы являются украшением многих водоемов, но они также могут стать настоящей головной болью для садоводов:

  • Влага: ивы требуют большого количества влаги и могут истощать грунтовые воды, что негативно повлияет на другие растения.
  • Корни: они имеют агрессивную корневую систему, способную разрушить дренажные системы и садовые конструкции.

Акация

Акация может показаться привлекательной из-за своей красоты и ароматного цветения. Однако она имеет ряд серьезных недостатков:

  • Инвазивность: акация может быстро разрастаться и вытеснять местные виды растений, что нарушает экосистему вашего сада.
  • Аллергия: цветы акации также могут вызывать аллергические реакции, и их запах может быть слишком сильным для некоторых.

Газонное дерево

Некоторые деревья, такие как различные виды эвкалипта, могут быть привлекательными из-за своей экзотичности, но они не всегда подходят для наших климатических условий:

  • Непереносимость: эвкалипты могут не выдерживать морозы и могут погибнуть в зимний период, что делает их нецелесообразной покупкой.
  • Литрация: у этих деревьев своя корневая система, которая может негативно сказываться на других растениях в саду.

Бук остролистный

Хотя бук остролистный кажется красивым и мощным деревом, он также имеет свои минусы:

  • Кислотность: его листья и плоды обладают свойствами, которые увеличивают кислотность почвы, что может негативно сказываться на других растениях.
  • Вредители: бук подвержен атаке вредителей и болезней, что может угрожать всему саду.

Деревья с агрессивной корневой системой

Многие деревья, такие как клен или береза, если не убирать за ними, могут проявлять агрессивную корневую систему, что приводит к повреждению садовых дорожек, фундаментов и даже других растений. Эти деревья зачастую требуют много места и могут занимать лучшую часть вашего сада для себя, что не оставит возможности другим растениям развиваться.

Выбор саженцев для вашего сада — это серьезное и ответственное дело. Несмотря на привлекательные скидки, некоторые деревья могут повредить вашему участку и другим растениям, вызвать проблемы с аллергиями или потребовать слишком много ресурсов. Прежде чем сделать покупку, изучите характеристики растений и учитывайте их возможное воздействие на ваш сад. Вложите свои силы и средства в те саженцы, которые действительно принесут радость и красоту, а не создадут головную боль.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича*
Российский шоу-бизнес
Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича* Аудио 
Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях
Еда и рецепты
Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях Аудио 
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
BMW оказался в центре судебных разбирательств в России
Мобильность молодёжи под угрозой — Великобритания игнорирует требования ЕС
Неожиданный признак деменции: изменения в походке
Секрет здоровья вашего питомца — правильный уход за зубами
Попробуйте лёгкие и полезные фрикадельки, в которых нет ни единого грамма мяса
Названа частая ошибка в фитнесе, которая может нарушить ваши планы
Миссия не завершена: как Ingenuity продолжит служить науке
Макияж, который скрывает усталость и делает образ неотразимым
В Афганистане презентовали первый грузовик местного производства
Всё серьёзно: Агата Муцениеце и Пётр Дранга целовались на премьере фильма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.