Экономия на саженцах: какой ущерб могут принести опасные деревья

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Садоводы и любители озеленения часто стремятся улучшить свои участки, выбирая новые и красивые растения. Однако не все саженцы, предлагаемые на рынке, будут полезны для вашего сада. Некоторые виды деревьев могут не только не оправдать ваши ожидания, но и негативно повлиять на здоровье вашего сада.

Фото: commons.wikimedia by Iijjccoo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом на дереве

Тополь

Тополь отличается быстрым ростом и не требует особого ухода. Тем не менее, это дерево имеет несколько серьезных недостатков:

Корневая система: тополи имеют мощные поверхностные корни, которые могут повредить фундамент зданий, тротуары и газоны.

Аллергия: цветение тополей может вызывать аллергические реакции у многих людей.

Болезни и вредители: тополь подвержен различным заболеваниям и нападает на них множество вредителей, что может быть проблемой для близлежащих растений.

Ива

Ивы являются украшением многих водоемов, но они также могут стать настоящей головной болью для садоводов:

Влага: ивы требуют большого количества влаги и могут истощать грунтовые воды, что негативно повлияет на другие растения.

Корни: они имеют агрессивную корневую систему, способную разрушить дренажные системы и садовые конструкции.

Акация

Акация может показаться привлекательной из-за своей красоты и ароматного цветения. Однако она имеет ряд серьезных недостатков:

Инвазивность: акация может быстро разрастаться и вытеснять местные виды растений, что нарушает экосистему вашего сада.

Аллергия: цветы акации также могут вызывать аллергические реакции, и их запах может быть слишком сильным для некоторых.

Газонное дерево

Некоторые деревья, такие как различные виды эвкалипта, могут быть привлекательными из-за своей экзотичности, но они не всегда подходят для наших климатических условий:

Непереносимость: эвкалипты могут не выдерживать морозы и могут погибнуть в зимний период, что делает их нецелесообразной покупкой.

Литрация: у этих деревьев своя корневая система, которая может негативно сказываться на других растениях в саду.

Бук остролистный

Хотя бук остролистный кажется красивым и мощным деревом, он также имеет свои минусы:

Кислотность: его листья и плоды обладают свойствами, которые увеличивают кислотность почвы, что может негативно сказываться на других растениях.

Вредители: бук подвержен атаке вредителей и болезней, что может угрожать всему саду.

Деревья с агрессивной корневой системой

Многие деревья, такие как клен или береза, если не убирать за ними, могут проявлять агрессивную корневую систему, что приводит к повреждению садовых дорожек, фундаментов и даже других растений. Эти деревья зачастую требуют много места и могут занимать лучшую часть вашего сада для себя, что не оставит возможности другим растениям развиваться.

Выбор саженцев для вашего сада — это серьезное и ответственное дело. Несмотря на привлекательные скидки, некоторые деревья могут повредить вашему участку и другим растениям, вызвать проблемы с аллергиями или потребовать слишком много ресурсов. Прежде чем сделать покупку, изучите характеристики растений и учитывайте их возможное воздействие на ваш сад. Вложите свои силы и средства в те саженцы, которые действительно принесут радость и красоту, а не создадут головную боль.